RE Schwelm II: Schon die siebte Niederlage hintereinander

Schwelm. Der Bezirksliga-Aufsteiger RE Schwelm II gerät immer mehr in Schwierigkeiten: Auch in Hattingen verliert das Team von Wolfhard Lache klar.

Nach zuvor sechs sieglosen Spielen zeigte sich Handball-Bezirksligist RE Schwelm II gewillt, diese Serie am Samstagnachmittag beim TuS Hattingen II zu beenden. Trotz einer kämpferischen starken Leistung musste sich das Team von Trainer Wolfhard Lache am Ende dem Tabellenfünften mit 24:31 (11:16) geschlagen geben. „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Wir haben uns gut auf die Partie eingeschworen und sie haben alles reingelegt“, stellte er sich vor seine Spieler.

Die personell gut aufgestellten Gastgeber erspielten sich nach gut zehn Minuten ein erstes Polster, welches sie bis zum Spielende nicht mehr hergaben. Die RE musste auf einige Spieler verzichten, ließ sich davon aber nicht beirren. Pascal Wiggers vertrat Stammkeeper Basti Lache mit einer sehr guten Leistung. Auf dem Feld war es der angeschlagene Jan-Maurice Monsees, der sein Team mit zwölf Treffern bei hoher Effizienz im Spiel hielt. Mit zwei verwandelten Siebenmetern verkürzte er zehn Minuten vor dem Spielende auf vier Treffern, der Glaube im Team der RE war deutlich zu spüren.

Lache findet lobende Worte trotz Pleite

In der Schlussphase waren es dann die Hattinger, welche die richtigen Antworten fanden. Dank einer ebenfalls starken Torhüterleistung und drei schnellen Treffern stellten sie den alten Abstand wieder her und brachten diesen sicher über die Zeit. Laches Auszeit in der 54. Minute änderte nichts mehr am Ausgang der Begegnung. „Wir müssen diese Einstellung und die Arbeit in der Deckung mit in die nächsten Wochen nehmen. Trotz des Ergebnisses war das heute ein positives Zeichen der Mannschaft“, fand Lache viel Positives.

RE: Wiggers – Monsees 12/5, Stiller 6, Müller 2, N. Pape, El-Kishawi, Sieper, Käsebier je 1, Bosselmann, Altenhenne, Otto, Fischer

