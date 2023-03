RE Schwelm II: Auch starker Monsees reicht nicht zum Sieg

Schwelm. RE Schwelm II zeigt gegen den Tabellenzweiten eine der besten Saisonleistungen – und verliert. Die Pleite gibt aber Hoffnung im Abstiegskampf.

Nach großem Kampf und einer der besten Saisonleistungen stand der Handball-Bezirksligist RE Schwelm II mit leeren Händen da. Gegen den Tabellenzweiten SVT Bochum-Riemke II unterlagen die Kreisstädter am Sonntagnachmittag in eigener Halle mit 29:31 (17:17). „Ich bin mit der Einstellung und der Leistung gegen einen sehr starken Gegner absolut zufrieden“, äußerte sich Trainer Wolfhard Lache nach dem Spiel. „Es ist ärgerlich, dass wir heute nichts Zählbares geholt haben. Die Mannschaft hätte mindestens einen Punkt verdient.“

Gegen den klaren Favoriten hielten die Hausherren über 60 Minuten mit und gingen dank einer 4:0-Serie sogar in Führung. Angeführt vom starken Jan-Maurice Monsees verteidigten sie dieses Ergebnis bis in die Schlussphase hinein. Der Rückraumspieler erzielte in der 59. Minute auch noch einmal den 29:30-Anschlusstreffer. Mit ihrem letzten Wurf sorgten aber die Gäste 20 Sekunden vor dem Abpfiff für die Entscheidung.

Zuversicht ist da

Trotz der Pleite konnten die Schwelmer das Feld erhobenen Hauptes verlassen. Der positive Trend der letzten Wochen setzte sich fort. In den anstehenden Duellen gegen die direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt müssen dann auch die nötigen Punkte folgen. Lache: „Mit einem Auftritt wie gegen Riemke bin ich sehr zuversichtlich, dass uns das auch gelingen wird.“

RE Schwelm II: Wiggers, Lache – Monsees (14/3), Müller, N. Pape, Stiller (je 3), Uhrmacher (2), Bosselmann, Fischer, Sieper, Arndt (je 1), Kappelhoff, Altenhenne, Otto, Muth

