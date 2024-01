RE Schwelm holt klaren Sieg im Nachholspiel

Schwelms Kevin Kliche (am Ball) hebt zum Wurf ab.

Schwelm Das Trainer-Debüt ist geglückt: Im ersten Spiel seit der Rückkehr von Marc Lauritsch lassen die Landesliga-Handballer nichts anbrennen.

Landesligist RE Schwelm hat einen perfekten Start in das neue Handballjahr erwischt. Im Nachholspiel gegen den TV Olpe gewannen die Kreisstädter zuhause deutlich mit 35:25 (14:9). Gecoacht wurde das Team erstmals von Marc Lauritsch, der nach der Saison zur RE zurückkehren wird und das Team bis dahin bereits unterstützt. „Für das erste Spiel nach der Pause war das eine gute Leistung. Wir hatten ein paar Schwankungen, haben aber souverän gewonnen und Olpe damit in der Tabelle weiter distanziert“, lautete das Fazit von Lauritsch.

Bei noch einem ausstehenden Spiel in der Hinrunde stehen die Schwelmer auf dem vierten Rang und sind inzwischen seit neun Partien ungeschlagen. Zur ungewohnten Zeit am Sonntagabend um 19.30 Uhr erwischten die Hausherren den besseren Start. Das lag vor allem an einem starken Finn Steinbach im Tor, der sich zudem auf die gute Deckungsarbeit seiner Vorderleute verlassen konnte. Tobias Fleischhauer erhöhte nach exakt einer Viertelstunde auf 8:3, Toptorschütze Stephan Prüfer stellt wenig später mit seinem bereits vierten Treffer auf 12:5 (22.).

Es folgte die schwächste Phase der RE, die fünf Angriffe lang ohne eigenen Torerfolg blieb und Olpe mit einigen Fehlern selbst zurück ins Spiel holte. In Durchgang zwei setzte sich das zunächst fort, über die linke Angriffsseite kam der TV immer wieder zum Erfolg, nach dem 19:17 (39.) durch einen Gegenstoß der Gäste war die Partie offen.

Im Anschluss knüpften die Schwelmer dann wieder an ihre gute Deckungsleistung aus der Anfangsphase an, die logische Konsequenz waren zahlreiche einfache Tore. „Wir haben defensiv wieder zugelegt und sind ins Laufen gekommen, das war am Ende der Schlüssel zum Sieg“, schildert Lauritsch die entscheidende Phase. Bis zum Spielende hielt die RE das Tempo hoch und verdiente sich den deutlichen Spielstand, während Olpe nichts mehr entgegenzusetzen hatte.

Lauritsch setzte dabei alle Spieler ein und sieht das Schwelmer Team auf einem guten Weg. „Die jungen Spieler haben heute wieder einen guten Eindruck hinterlassen, die Deckung hat phasenweise sehr gut gestanden. Das gibt ein gutes Gefühl für die nächsten Spiele.“

RE: Steinbach, Pape – Prüfer (13/4), Brockhaus (5), Morguet, Fleischhauer (je 4), Köhrer, Kliche (je 2), Ranke, Hagemann, Rauhaus, Mebus (je 1), Schega, Lazaridis.

