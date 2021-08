RE Schwelm: Heissler holt Silber – Mantsch spürt den Druck

Schwelm. Unterschiedliche Gefühle für die Beachvolleyball-Talente von RE Schwelm. Für Mantsch ist in Berlin schon in der Quali Schluss.

Für Britt Heissler sind es derzeit erfolgreiche Wochen. Die Nachwuchs-Beachvolleyballerin von RE Schwelm, die gerade erst die Westdeutschen U18-Meisterschaften gewann und in der NRW-Rangliste in ihrer Altersklasse den ersten Platz eroberte (wir berichteten), holte nun bei den Westdeutschen U19-Meisterschaften in Bottrop die Silbermedaille.

Zusammen mit ihrer Partnerin Svenja Mumm (Lüdinghausen) gewann Heissler Spiel um Spiel, das Duo gelangte ohne größere Mühe bis ins Finale. Gleiches galt allerdings auch für ihre Finalgegnerinnen Hannah Mohr und Lisa Kienitz vom VV Schwerte. Im letzten Spiel des Turniers machten sich die Reisestrapazen und der mangelnde Schlaf bei Heissler und Mumm bemerkbar, waren sie doch erst nachts aus einem gemeinsamen Urlaub zurückgekehrt. Nach einer 11:15-Niederlage im ersten Satz gewannen sie den zweiten Satz mit 16:14. Der Entscheidungssatz ging schließlich klar mit 15:9 an die Schwerterinnen.

Für Heissler und Mumm gab es immerhin die Silbermedaille. Zudem haben sie sich durch den Gewinn der Vizemeisterschaft für die Deutsche Meisterschaft vom 12. bis 14. August 2021 in Laboe bei Kiel qualifiziert.

Ganz anders die Gefühlslage bei Jule Mantsch. Das wohl größte Talent in den Reihen von RE trat gemeinsam mit Annika Berndt (Heidelberger TV) bei dem Profiturnier „Qualifiers Timmendorfer Strand“ in Berlin an. Bei vorherigen Turnieren waren Mantsch und Berndt stets über eine Wildcard ins Hauptfeld gerutscht, doch diesmal entschied Bundestrainer Jörg Ahmann, dass die beiden den Druck spüren sollten, sich in das Hauptfeld kämpfen zu müssen. In der Qualifikation mussten sie allerdings mit zwei knappen Ergebnissen von jeweils 1:2 erfahreneren Teams den Vortritt lassen. Die Enttäuschung über die verpasste Chance in das Hauptfeld zu kommen verflog schnell, anstelle von weiteren Spielen wurde kurzfristig die Berlinfahrt in einen Kurzurlaub umgewandelt. Für Mantsch und Berndt geht es schon kommendes Wochenende mit den Deutschen U18-Meisterschaften in Bottrop weiter.

