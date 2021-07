RE Schwelm: Heisler verteidigt westdeutschen Titel

Schwelm/Marl. Britt Heisler und Svenja Mumm sind nicht nur Westdeutsche U18-Meisterinnen. Sie haben sich auch für die „Deutsche“ qualifiziert.

Mit souveränen Spielen kann Schwelmer RE-Spielerin Britt Heisler ihren Titel in der weiblichen U18 bei den Westdeutschen Meisterschaften mit ihrer Partnerin Svenja Mumm im Beachvolleyball verteidigen. Damit sichert sich Heisler den vierten Titel und zusammen mit ihrer Partnerin die DM-Qualifikation, die vom 6. bis 8. August in Bottrop stattfinden wird. Das Nachwuchs-Duo von RE Schwelm, Laura Achenbach und Lana Andrada, werden sensationell Siebter.

Fünf Teilnahmen, vier Titel

Für Britt Heisler scheint es nur eine Richtung bei Westdeutschen Meisterschaften zu geben, teilnehmen und hinauf auf die oberste Stufe des Siegertreppchens: Fünf Teilnahmen und viermal ganz oben, einmal mussten die Westdeutschen aufgrund eines Unwetters abgebrochen werden. Gleich im ersten Spiel gab es ein internes RE-Duell, zumindest für Britt Heisler, gegen das RE Schwelm Nachwuchsduo Achenbach/Andrada. So sehr sich die U16-Spielerinnen auch mühten, der Abstand zu Heisler/Mumm war unüberbrückbar groß.

Kraftakt im Viertelfinale

Im folgenden Viertelfinale musste für die Schwelmerin ein Kraftakt her, um das Duo Prisca Jeschke und Nationalspielerin Lotte Kühn besiegen zu können. Den ersten Satz gewannen Heisler/Mumm noch souverän mit 15:6, im zweiten Durchgang klappte wenig – 13:15. durch Fleißarbeit, aber auch durch die Fehlerquote von Heißler/Mumm. Im Entscheidungssatz korrigierten die beiden Favoritinnen ihre Spielweise, legten mehr Fleißarbeit an den Tag und verminderten die Fehler, was zum 15:10 und somit 2:12 führte. Umso schneller, mit erfolgreichen und sicheren Kombinationen ging der Sieg im Halbfinale an die Spielerinnen aus Schwelm und Lüdinghausen – mit dem 15:8 und 15:11 gegen Nele Faber/Kathi Engel aus Olpe.

Starker Regen, starke Leistung

Im Finale sahen sich Heisler/Mumm dem Duo von Hannah Kapsa vom VV Schwerte und Mila Janca von Humann Essen gegenüber. Beide Teams haben unter der Woche noch Trainingseinheiten gemeinsam in Düsseldorf bestritten - mit unterschiedlichem Ausgang. Trotz – oder gerade wegen – des starken Regens liefen Britt Heisler und Svenja Mumm zur Höchstform auf. Heisler/Mumm kamen ausgezeichnet ins Endspiel, gute Aufschläge bildeten den Grundstein für den ersten Satzgewinn von 15:9. In Satz zwei durchpflügte Heisler durch hervorragende Abwehrarbeit den Sand von Marl. Als der ersten Matchball zum 15:8 und somit zum 2:0-Sieg verwandelt wurde, war die Jubel riesig.

