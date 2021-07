RE Schwelm: Heisler auf Platz eins der NRW-Rangliste

Der Sieg bei den Westdeutschen Beachvolleyball-Meisterschaften im U18-Klassement beschert mit Britt Heisler (RE Schwelm; l.) und Svenja Mumm (Lütgendortmund) Platz eins in der NRW-Rangliste.

Schwelm/Dortmund. So hat sich für Britt Heisler der Gewinn der Westdeutschen U18-Meisterschaft auf die NRW-Rangliste ausgewirkt

Die Erfolgsstory im Beachvolleyball bei RE Schwelm geht weiter. Mit dem Gewinn der Westdeutschen U18-Meisterschaft am vergangenen Wochenende (wir berichteten) erobern Britt Heisler und ihre kongeniale und sympathische Partnerin Svenja Mumm (Lütgendortmund) in der NRW-Rangliste in ihrer Altersklasse den ersten Platz.

Jule Mantsch in Wettkampfpause

316 Punkte haben die Westdeutschen U18-Meisterinnen auf der Haben-Seite. Das Duo um die Schwelmer RE-Spielerin zieht damit an Lilly Daubert (Volleyball-Internat VCO Münster) vorbei, die derzeit auf 300 Zähler in dieser Rangliste kommt. Es folgen die drittplatzierten Jugendnationalspielerinnen Josefine Meiser /Leonie Ottens (VCO Münster/ BSV Ostbevern; 236 Pkt).

Im Anschluss auf Rang fünf liegen Jule Mantsch/Annika Berndt (RE Schwelm/Heidelberger TV; 224 Pkt). die sich in einer wohlverdienten Wettkampfpause befinden, bevor es auf die Vorbereitung auf die Deutschen Meisterschaften zugeht.

Achenbach/Andrada unter den Top 100

Einen weiteren Erfolg verbucht RE Schwelm mit Laura Achenbach und Lana Andrada, die sich mit dem überraschenden siebten Platz bei den Westdeutschen U18-Meisterschaften von Platz 126 (30. Juni) auf Platz 83 der Rangliste katapultiert haben. Mit ihren jetzt erreichten 34 Punkten sind sie erstmalig unter den Top 100 der Jugendwertung. Weiterhin in den Top 100 ist auch das Schwelmer U16-Beachduo Aurelia Läms/Carlotta Koberg. Allerdings sind sie gegenüber dem Vormonat durch Urlaub von Platz 86 auf Platz 94 zurückgefallen. Aber wie Achenbach/Andrada geht es in den Sommerferien zu weiteren Turnieren mit den Bemühungen, sich für die U16-Westdeutschen noch qualifizieren zu können.

