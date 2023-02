RE Schwelm: Großer Schritt zum Klassenerhalt möglich

Schwelm. Das die Verbandsliga eine andere Hausnummer ist, haben die Schwelmer Volleyballerinnen in dieser Saison gelernt. Und trotzdem können mithalten.

In der Volleyball-Verbandsliga der Frauen kommt es am kommenden Samstag zum Duell der Tabellennachbarn zwischen der RE Schwelm und dem Mönchengladbacher TV – mit einem Sieg könnte das Team von Trainer Gereon Duwe einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Die Schwelmerinnen belegen momentan den sechsten Tabellenplatz und liegen damit nur aufgrund der besseren Satz- und Punktedifferenz vor den Mönchengladbacherinnen, die punktgleich den siebten Tabellenplatz belegen. Rote Erde geht nach dem 3:2-Erfolg gegen den Tabellenersten aus Königshardt mit Selbstbewusstsein in das Spiel, nachdem zuvor zwei Spiele knapp verloren wurden.

Duwe fordert etwas dreckiger zu spielen

Mönchengladbach hingegen befindet sich derzeit in einem Negativtrend. Die vergangenen vier Spiele wurden allesamt verloren. Dennoch geht Schwelms Trainer Gereon Duwe nicht davon aus, dass man mit Mönchengladbach auf einen psychisch angeschlagenen Gegner trifft. „Gerade die Routine macht mir Sorgen, die spielen seit zig Jahren in der Verbandsliga und können allein durch ihre Erfahrung punkten“, sagt Duwe, dessen Team durch das junge Durchschnittsalter und die fehlende Erfahrung das Motto des Trainers im Angriffsspiel noch zu oft verfehlt: Keep it simple – also: Haltet es einfach. „Da fehlt es uns ab und zu, variantenreich und dreckig zu spielen“, erläutert Duwe.

Fehlen werden aufseiten der RE Jana Wagener und Britt Heisler, ansonsten können die Schwelmerinnen am Samstag in der Turnhalle am Märkischen Gymnasium (17 Uhr) personell aus dem Vollen schöpfen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm