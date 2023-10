RE Schwelm: Die gute Stimmung soll erhalten bleiben

Schwelm. Am vergangenen Wochenende gab es den ersten Sieg, jetzt soll in eigener Halle nachgelegt werden. Dabei fehlen der RE zwei wichtige Spieler.

Die Laune bei den Landesliga-Handballern der RE Schwelm hat sich durch den ersten Saisonsieg am vergangenen Wochenende bei Teutonia Riemke deutlich aufgehellt – Grund sich nun zufrieden zurückzulehnen ist sie aber nicht. „Wir müssen genau da weitermachen“, sagt Schwelms Trainer Adnan Kulovic. Für ihn und sein Team geht es am Sonntag (18 Uhr) in eigener Halle darum, gegen die HSG Hohenlimburg nachzulegen und den Kontakt zum Tabellenmittelfeld herzustellen.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Mit einem Sieg gegen den aktuellen Tabellenzehnten würde die Rote Erde am kommenden Gegner aus Hohenlimburg vorbeiziehen, einfach wird das allerdings nicht, wie Trainer Kulovic weiß. „In dieser Liga kommt es sehr viel darauf an, wer am Spieltag seine beste Mannschaft auf das Feld bringen kann“, sagt er. Nachdem er am vergangenen Wochenende in Bochum bis auf Björn Wohlgemuth seine beste Besetzung zur Verfügung hatte, fehlen an diesem Wochenende mit Tobias Fleischhauer und Kevin Kliche zwei wichtige Leistungsträger. Kliche, der sich eigentlich nur noch in Notfällen zur Verfügung stellen wollte, verletzte sich gegen Riemke leicht und steht deswegen laut Kulovic gegen Hohenlimburg nicht im Schwelmer Aufgebot.

Schwelms Kulovic will nur noch Trainer sein

Für ihn und sein Team sei es von großem Vorteil, die Hohenlimburger am Sonntagabend in eigener Halle zu empfangen. Dabei wird er selbst nicht wieder auf dem Feld stehen, die anfangs geplante Konstellation mit Kulovic als Spielertrainer ist nach der bitteren Pleite gegen Lössel nicht mehr vorgesehen. „Du verlierst auf dem Feld einfach zu sehr die Übersicht, so ist es für alle besser“, sagt der 29-Jährige.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm