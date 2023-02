RE Schwelm: Das lange Wartent auf den „Klick-Moment“

Schwelm. Für die RE Schwelm wird die Lage in der Handball-Verbandsliga knifflig. Doch genau diese Situation sorgt für eine Blockade bei den Spielern.

Der Blick auf die Tabelle verheißt momentan nicht viel Gutes für die Verbandsliga-Handballer der RE Schwelm. Als Tabellenvorletzter geht die Rote Erde in das Saisonfinale mit dem erklärten Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen. Um auch in der kommenden Spielzeit in der Verbandsliga um Tore und Punkte zu spielen, sollten möglichst schnell Siege hier – im Idealfall bereits am Samstag (17.30 Uhr, Kreissporthalle) beim TuS Hattingen.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Ein richtiges Lokalderby sei das Spiel gegen Hattingen nicht, findet RE-Spielertrainer Björn Rauhaus. Und dennoch kennen sich die beiden Mannschaften aus vielen Spielen, egal ob in Meisterschaft oder in Testspielen, ziemlich gut. „Das ist ein Team das ganz ähnlich spielt wie Voerde“, schätzt Rauhaus die Hattinger ein. Genau gegen die Voerder spielte sein Team am vergangenen Wochenende und unterlag klar mit 23:33. So schlecht wie das Ergebnis am Ende aussah, war der Auftritt der Schwelmer aber gar nicht. „Da war schon einiges dabei, was wir uns auch vorgenommen hatten“, sagt der Schwelmer Spielertrainer.

Die Tabelle sorgt für Schwelmer Blockade

Aktuell ist es aber viel mehr, was seinem Team im Weg steht, um Spiele zu gewinnen. „Die Tabelle ist omnipräsent“, berichtet Rauhaus. Dinge, die früher wie selbstverständlich funktionierten, gehen aktuell nicht so leicht von der Hand wie gewohnt – oder klappen überhaupt nicht. „Das ist Kopfsache“, sagt der im Kampf gegen den Abstieg erfahrene Rückraumspieler. Vieles habe man schon in den vergangenen Wochen und Monaten versucht, um diese Blockade zu lösen, genützt hat bisher aber nichts. „Wir warten alle auf den Moment, in dem es ‘klick’ macht“, so Rauhaus. Vielleicht ist das ja am Samstag in Hattingen der Fall. Es wäre an der Zeit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm