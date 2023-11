RE-Handballer machen Werbung an zwei Schwelmer Schulen

Schwelm Um Grundschulkinder für den Handballsport zu begeistern, geht Rote Erde in die Schulen und sorgt für viele glückliche Gesichter.

In den vergangenen Wochen haben die Grundschule Nordstadt sowie die Gemeinschaftsgrundschule Engelbertstraße in Kooperation mit der Handballabteilung der RE Schwelm ein ganz besonderes Projekt umgesetzt. Der Deutsche Handballbund bietet Grundschulen die Chance, sich für einen Handballaktionstag anzumelden. Diese Gelegenheit nahm Lea Kors, Schulsportleiterin an der Grundschule Nordstadt, sofort wahr. „Wir haben bereits AG´S für Fußball und Basketball. Mit dem Aktionstag hatten wir die Möglichkeit, uns hier breiter aufzustellen“, erklärt sie.

Den Bezug zum Handball hat sie durch ihren Mann Tim Kors, geborener Oppolzer, der zwölf Jahre für die RE Schwelm auflief und inzwischen als Lehrer an der Gemeinschaftsgrundschule Engelbert arbeitet. „Der Aktionstag ist eine super Sache für die Kinder. Wir werden versuchen, einiges davon zukünftig im Unterricht zu implementieren, um das Ganze nachhaltiger zu gestalten.“

Schulen und Verein in beidseitigem Interesse

Für die Grundschulen ist zur Umsetzung des Projektes ein Handballverein aus der Region als Partner vorgesehen. Hier bot sich für Lea Kors die Zusammenarbeit mit der RE Schwelm an, da Abteilungsleiter Dustin Otto bereits Anfang des Jahres auf Initiative der RE in einigen Grundschulen zu Besuch war. „Der Kontakt zu Dustin und zur RE bestand schon, deswegen haben wir uns direkt an sie gewendet.“

Das Interesse beruhte sofort auf Gegenseitigkeit, wie Otto verrät. „Kooperationspartner für die Grundschulen zu sein ist für uns als Verein eine ganz wichtige Aufgabe. Die Organisation mit Lea hat super funktioniert, mit Tim habe ich in Schwelm sogar noch zusammengespielt.“

DHB stellt Material zur Verfügung

Zu organisieren gab es für alle Beteiligten eine ganze Menge. Insgesamt 17 Klassen an beiden Schulen nahmen am Aktionstag teil, entsprechend aufwendig war die Betreuung vor Ort. Möglich war das nur mit einem großen Team. Von Seiten der Schulen nahmen sowohl die Lehrkräfte als auch Integrations- und Alltagshelfer teil. Die RE war mit Otto und Thomas Sistermanns aus dem Vorstand, Ronja und Miriam Süß sowie vielen weiteren Helferinnen aus der weiblichen A- und B-Jugend involviert. „Ich muss mich ganz herzlich beim ganzen Team bedanken sowie bei den Grundschulen. Besser hätte der Aktionstag kaum laufen können“, sprach Otto ein großes Lob aus.

Glückliche Kinder nach bestandener Handballprüfung: Beim Aktionstag der RE Schwelm an zwei Grundschulen kam jeder auf seine Kosten. Foto: Dustin Otto / RE Schwelm

Aufgrund der Resonanz wurden die einzelnen Klassen auf mehrere Tage verteilt. Der Deutsche Handballbund stellte den Grundschulen dafür das nötige Material zur Verfügung, um an mehreren Stationen verschiedenste Übungen für die Kinder anzubieten. Bei den einzelnen Übungen wurden Punkte für den „Hanniball-Pass“ gesammelt, erklärt wurden die Aufgaben mithilfe von Plakaten, Büchern und weiteren Lehrmaterialien. „Wir konnten den Kindern den Spaß am Handball vermitteln, genau darum ging es“, blickt Lea Kors zufrieden zurück. „Wir würden es zusammen mit der RE immer wieder so machen.“

RE Schwelm verteilt Freikarten für Heimspiel

Um das Interesse am Handballsport auch zukünftig aufrechtzuerhalten, haben sich die Schwelmer Verantwortlichen im Anschluss an den Aktionstag noch einiges überlegt. Für alle teilnehmenden Kinder sowie einen Erziehungsberechtigten wird es eine Freikarte für das Heimspiel der ersten Herrenmannschaft der RE Schwelm gegen den VfL Eintracht Hagen III am 4. Februar geben. „Natürlich würden wir uns freuen, einige Kinder bei uns im Verein wiederzusehen“, blickt Dustin Otto in die Zukunft. Außerdem bietet die RE den Grundschulen ein offenes Training an. Und vielleicht sieht man in einigen Jahren einige Handballerinnen und Handballer, die bei diesem Aktionstag ihre Karriere gestartet haben.

