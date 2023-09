RE Baskets Schwelm starten mit einer unnötigen Niederlage

Schwelm. Das hatten sich die neuen Trainer anders vorgestellt: Denkbar knapp aber nicht unverdient verlieren die RE Baskets Schwelm ihr erstes Saisonspiel

Zum Auftakt in die neue Saison haben die RE Baskets Schwelm ihr Heimspiel gegen die Lippe Baskets Werne II mit 61:62 (32:28) verloren und damit einen Sieg am ersten Spieltag der Basketball-Oberliga verpasst.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Beim Debüt der neuen Trainer Stefan Schulte-Bausenhagen und Jan-Philipp Buchwald starteten die um einige junge Spieler aufgestockten Schwelmer gut in die Begegnung, verteidigten intensiv und fanden vorne immer wieder unterschiedliche Lösungen, um zum Korberfolg zu kommen. Die Führung nach dem ersten Viertel hätte aufgrund der Dominanz der RE Baskets höher ausfallen müssen als 16:14, doch was sich zu Ende des ersten Spielabschnitts andeutete, sollte sich im weiteren Verlauf immer klarer abzeichnen.

Schwelm verliert komplett den Faden

„Wir sind einfach noch nicht eingespielt genug und haben in manchen Phasen auch einfach die Disziplin vermissen lassen“, urteile „JP“ Buchwald nach der Partie. Statt sich an taktische Konzepte zu halten, verstrickten sich die Schwelmer immer wieder in schwierigen Situationen, in denen sie folglich oft den Ball verloren oder schlechte Pässe ins Aus oder die Hände der Gäste spielten.

Fünf Minuten vor Schluss resultierte daraus ein Rückstand von elf Punkten, ehe sich der Regionalliga-Absteiger kämpferisch zeigte, Punkt für Punkt aufholte und mit dem letzten Angriff noch hätte ausgleichen können. Der Dreier von Philip Dürholt aber sprang wieder aus dem Korb heraus, die folgenden zwei Punkte waren dann nur noch Ergebniskosmetik. „Wir werden noch einige Wochen brauchen, um uns zu finden und das umzusetzen, was wir uns auch vornehmen“, so Buchwalds Fazit nach der ersten Niederlage in seiner Zeit als Trainer der RE Baskets.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm