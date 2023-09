RE Baskets Schwelm: So radikal ist der Umbruch im Team

Schwelm. Nach dem Abstieg hat sich das Gesicht der RE Baskets Schwelm gewaltig verändert – denn es ist deutlich jünger geworden. Diese Youngster sind neu.

Am ersten Spieltag der Basketball-Oberliga wirkten die RE Baskets Schwelm, die mitten m Umbruch sind, laut ihren Verantwortlichen noch nicht eingespielt genug. Neben den Trainern Stefan Schulte-Bausenhagen und Jan-Philipp Buchwald sind viele junge Spieler neu im Aufgebot. Diese sechs Jungspunde wollen am Samstag um 19.30 Uhr auswärts beim TV Gerthe beim zweiten Versuch die ersten Punkte der Saison holen.

Der Jüngste ist der 15-jährige Jeremiah Osei. Er kommt aus der eigenen Jugend. Er wird es von allen wohl am schwersten haben, sich an die Körperlichkeit der Senioren anzupassen. „Die Kommunikation ist dort sehr wichtig, das ist für ihn natürlich noch schwer und er muss noch einiges lernen, fügt sich aber bisher sehr gut ein“, so Co-Trainer „JP“ Buchwald. Rene Uhlmann kam bereits im vergangenen Winter zu den RE Baskets. Der 18-jährige Power Forward will trotz seines Alters viel Verantwortung übernehmen. „Wir haben einen ganz guten Weg gefunden, ihn da abzuholen und ihm eine Rolle im Team zuzuweisen“, so Buchwald. Der 18-jährige Theo Karafillidis trainiert bei den EN Baskets Schwelm und hat mit Kooperationspartner Phoenix Hagen Erfahrung in der NBBL.

Mit 20 Jahren ist Nguan der älteste Neue

Niklas Neumann kommt aus der Zweitvertretung der Schwelmer. „Er hat eine sehr gute Koordination mit seinen Füßen und Händen“, sagt Buchwald. Der Älteste der Jungen ist der 20-jährige Epey Nguan. Er soll dem Team als Defensivspezialist durch die Saison helfen und hat bereits in der Starting Five gespielt. Insgesamt helfe den jungen Spielern laut Buchwald die gute Mischung mit den erfahrenen Akteuren, sich schnell in den Senioren-Basketball einzufinden.

