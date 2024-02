Podiumsdiskussion: „Was ist los auf unseren Sportplätzen?“

Eskaliert die Gewalt im Amateurfußball? Diesem Thema widmet sich eine Podiumsdiskussion in Hagen.

Hagen/Schwelm Am 22. Februar findet in Hagen eine Diskussion zu Entwicklungen im Amateurfußball statt. Veranstaltung wird live im Radio übertragen

In den vergangenen Monaten und Jahren hat die Gewalt auf Amateurfußballplätzen gefühlt stark zugenommen. Ob diese gefühlte Wahrheit auch wirklich den Tatsachen entspricht, wo die Gründe für die Eskalationen liegen und welche Maßnahmen zur Eindämmung dieser Übergriffe möglich und nötig sind, ist am 22. Februar Thema einer Podiumsdiskussion des Radiosenders WDR 5 im Vereinsheim der SpVg. Hagen 1911 auf Emst.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Faustschläge gegen Schiedsrichter, Prügeleien unter den Jugendspielern oder der widerrechtliche Ausschluss eines Pressevertreters durch einen Fußball-A-Ligisten waren in der jüngeren Vergangenheit nur einige der Themen, die die Szene im Amateurfußball bewegten. Das hat den Radiosender WDR 5 dazu bewegt, eine Diskussion mit Beteiligten zu veranstalten, die am 22. Februar live aus dem Vereinsheim an der Bezirkssportanlage Emst übertragen wird. Im Rahmen der Serie „Stadtgespräch“ wird unter der Überschrift „Was ist los auf unseren Sportplätzen“ eine Diskussion mit verschiedenen Funktionären und Beobachtern des Amateurfußballs im Fußballkreis Hagen/Ennepe-Ruhr durchgeführt.

Drei Experten diskutieren, das Publikum stellt Fragen

Neben Fabian Vogel, Redakteur dieser Zeitung für den lokalen Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm nehmen auch Peter Mann als Vorsitzender des Kreissportgerichts und Alexander Baumgardt, Jugendtrainer bei der SpVg. Hagen 1911 an der Diskussion teil. Ab 19.15 Uhr öffnet das Vereinsheim an der Haßleyer Straße 53 seine Pforten, Beginn der Veranstaltung mitsamt Live-Übertragung im Radio ist um 20.04. Rund eine Stunde lang diskutieren die drei Gäste dann mit Moderator Ralph Erdenberger, Reporterin Rike Ullrich nimmt während der Veranstaltung zudem Fragen und Beiträge aus dem Publikum auf.

Der Eintritt zu der einstündigen Veranstaltung ist kostenfrei. Zudem ist die Diskussion im Nachhinein über die Seiten des Radiosenders jederzeit kostenlos abrufbar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm