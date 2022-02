Playoffs sind für die EN Baskets Schwelm in greifbarer Nähe

Schwelm/Bad Honnef. Am Ende machen es die EN Baskets Schwelm gegen Rhöndorf unnötig spannend – den zehnten Saisonsieg fährt das Möller-Team aber dennoch ein.

Am Ende wurde es noch einmal unnötig spannend für die EN Baskets Schwelm. Nach einer 14-Punkte-Führung ließ der Basketball-ProB-Ligist den Gastgeber Dragons Rhöndorf noch einmal ins Spiel, bis auf fünf Punkte waren die Rheinländer wieder heran gekommen. Als die Schwelmer dann in Person von CJ Oldham 19 Sekunden vor Schluss wieder auf sieben Punkte Vorsprung stellen konnten, war aber der Deckel drauf. Der zehnte Sieg in der laufenden Saison ist ein großer Schritt in Richtung Playoffs.

Defensiv lassen die Schwelmer kaum was zu

Dass es überhaupt noch einmal spannend wurde, hatten sich die Schwelmer selbst zuzuschreiben. „Das ist mir unerklärlich, wieso wir in der Schlussphase so unseren Weg verlassen“, sagte Trainer Falk Möller. Drei Viertel lang hatten die Schwelmer die junge Rhöndörfer Mannschaft beherrscht, was vor allen Dingen an der im Vergleich zu den Vorwochen deutlich verbesserten Defensive lag. Gerade gegen die starken Dreierschützen der Dragons standen die EN Baskets sicher und ließen kaum freie Würfe zu – was angesichts der sehr guten Quoten der Rhöndörfer aber auch notwendig war. Zehn und 18 Punkte ließen die Schwelmer in den ersten beiden Vierteln zu, lediglich 16 sollten im dritten Viertel folgen.

Die defensive Stärke sorgte dafür, dass die EN Baskets zwischenzeitlich bis auf 20 Punkte (30:50, 42:62) davonzogen. Lange Zeit deutete sich so ein weiterer klarer Sieg wie bereits zum Jahresauftakt gegen Hamburg und Iserlohn an – bis die Schwelmer die taktischen Vorgaben ihres Trainers nicht mehr mit der notwendigen Intensität umsetzten und sich gerade offensiv zu hektisch präsentierten. „Da haben wir dann oft viel zu schnell abgeschlossen, statt mal ein wenig Zeit von der Uhr zu nehmen“, so Möller. Diese Tatsache sorgte bei ihm für hörbare Verstimmung, schließlich hatte sein Team in ähnlicher Art und Weise bereits in der vergangenen Woche in Düsseldorf so noch einen möglichen Sieg aus der Hand gegeben.

Junger Ndiaye sorgt für Probleme

Am Samstagabend in Bad Honnef kam es dazu aber nicht, denn nach einem 10:1-Lauf der Gastgeber rissen sich die Schwelmer noch einmal zusammen und sicherten sich den zehnten Saisonsieg. Zuvor hatte vor allem der 17 Jahre junge Rhöndörfer Ousmane Ndiaye für den Lauf seines Teams gesorgt. Insgesamt 16 Rebounds sammelte Ndiaye, sechs davon vom Schwelmer Brett. „Wir haben ihn nicht ausgeboxt bekommen und deswegen ist er zu einigen Punkten in zweiter Chance gekommen“, fasste Möller zusammen. Konditionelle Probleme bei seinem Team sieht der Trainer nicht, obwohl die EN Baskets wie bereits in der Vorwoche im letzten Viertel sehr fahrig auftraten. „Wir müssen da einfach cleverer auftreten und die Spannung hoch halten“, fordert Möller.

Dragons Rhöndorf – EN Baskets 70:77 (28:40) EN Baskets Schwelm: Hennen (21 Punkte, 5 Steals), Burns (13, fünf Assists), Khartchenkov (13, 3/3 Dreiern), Mayr (8, acht Rebounds), Lang (7), Hollersbacher (6), Oldham (6, 12 Rebounds), Nortmann (3). So geht es weiter: Samstag um 19.30 Uhr gegen Stahnsdorf.

Bei seinem Team ragten Rupert Hennen mit 21 Punkten und starken fünf Steals sowie Nikita Khartchenkov mit 100-Prozent-Quote von der Dreierlinie aus einer homogenen Mannschaft heraus. Mit dem zehnten Sieg im 18. Spiel ist die angepeilte Playoff-Teilnahme für das Möller-Team so gut wie sicher. „Ich will diesen Sieg aber kommende Woche gegen Stahnsdorf veredeln – da haben wir eh noch eine Rechnung offen“, schaute Möller nach vorne.

