Playoffs in Reichweite: Kein Grund nachzulassen für Schwelm

Schwelm. Für die EN Baskets Schwelm fehlt für die Playoff-Quali nicht mehr viel. Mit einem Sieg gegen Stahnsdorf wäre ein großer Schritt gegangen.

Es gibt deutlich leichtere Aufgaben, um einen der letzten Schritte in Richtung ProB-Playoffs zu machen. Unabhängig davon wer der Gegner ist, wollen die Basketballer der EN Baskets Schwelm am Samstag in eigener Halle (19.30 Uhr) einen, wenn nicht sogar den entscheidenden Schritt für die Qualifikation zu den Playoffs machen. Gegen die TKS 49ers aus Stahnsdorf wird das allerdings kein einfaches Unterfangen.

Die Lehren aus den jüngsten beiden Auftritten gegen Düsseldorf und Rhöndorf sind gezogen. „Wir haben uns noch einmal im Video angeschaut, warum es am Ende jeweils so gelaufen ist. Ich denke, die Spieler haben jetzt begriffen, wie wir uns in diesen Situationen künftig verhalten wollen“, sagt Schwelms Trainer Falk Möller. Denn wie gegen Düsseldorf, wo die Schwelmer die Partie am Ende verloren, machten es die EN Baskets auch gegen Rhöndorf in der Schlussphase noch einmal spannend und ließen den Gegner nach hoher Führung noch einmal zurück in die Begegnung kommen.

Große Jungs sorgen für Arbeit

Genau das sollte am Samstag in eigener Halle nicht passieren. „Stahnsdorf ist eine Mannschaft, die immer weiter spielt und sich nie aufgibt“, weiß Möller. Der Gast aus dem Umland von Berlin kommt mit gehörig Power nach Schwelm, gerade unter den Körben sind die physisch starken Niklas Ney und Robin Jorch nur schwer im Eins-gegen-eins zu verteidigen. „Das schaffen wir nur, wenn wir das als Mannschaft versuchen zu verteidigen“, weiß Möller. Was im Umkehrschluss aber nicht bedeutet, dass man den Backcourt der Stahnsdorfer vernachlässigen sollte.

In der eigenen Offensive wollen die Schwelmer wieder deutlich strukturierter spielen als im letzten Viertel gegen Rhöndorf. Es gilt, die schweren und großen Spieler wie Jorch und Ney in Bewegung zu bringen, dafür müssen die Set-Plays der Schwelmer aber auch öfter und konsequenter gelaufen werden. Gelingt das nicht, droht eine erneute Niederlage gegen die Stahnsdorfer, die bereits das Hinspiel mit 83:77 für sich entscheiden konnten. Gelingt den EN Baskets nun die Revanche, wäre das Saisonziel Playoffs erreicht.

