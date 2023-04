Playoff-Auftak: Schwelm will Koblenz zum Nachdenken bringen

Schwelm. Viel zu verlieren haben die EN Baskets Schwelm beim Playoff-Auftakt in Koblenz nicht. Doch der gegnerische Trainer warnt vor den Schwelmern.

So wirklich eine Schwäche kann man bei den EPG Baskets Koblenz eigentlich nicht ausmachen. Der Sieger der Süd-Staffel in der 2. Basketball-Bundesliga ProB ist personell ausgewogen besetzt und kann auch von der Bank dominierende Spieler nachlegen. 23 Siege und nur eine Niederlage sind das Resultat dieses starken Kaders, dem sich nun die EN Baskets Schwelm in den Weg stellen werden – zur ungewohnten Spielzeit am Montagabend (19.30 Uhr, CGM-Arena, Koblenz). Im ersten von möglichen drei Duellen in der ersten Runde der Playoffs wollen die Schwelmer um Trainer Falk Möller zeigen, dass aktuell mit ihnen zu rechnen ist.

Auf der Zielgeraden der Saison bewiesen die EN Baskets, dass sie da sind, wenn es darauf ankommt. Mit zwei Siegen gegen Itzehoe und in Stahnsdorf haben sich die Schwelmer doch noch das anvisierte Ticket zu den Playoffs gesichert und wollen nun auch dort ihre aktuelle Formstärke unter Beweis stellen.

Koblenz-Trainer kennt Schwelm sehr gut

„Sie sind im Aufwind und wir müssen höllisch aufpassen“, weiß auch Koblenz Trainer Pat Elzie, der Schwelm sehr gut aus seiner Zeit als Trainer der Itzehoe Eagles kennt. Die Eagles stehen übrigens ohne ein Spiel gemacht zu haben bereits als erster Teilnehmer am Playoff-Viertelfinale fest – weil den White Wings Hanau die Lizenz entzogen wurde.

Ein möglicher Grund für die Besorgnis des Koblenzer Trainers könnten die Ergebnisse vom Samstagabend gewesen sein. Dort setzten sich alle Vertreter aus dem Norden mit Siegen mit bis zu 39 Punkten Differenz durch. Allgemein gilt, dass der Norden stärker besetzt ist als der Süden der ProB – was sich bei den Ergebnissen nun bestätigte.

Wieder zurück im Schwelmer Aufgebot: Viktor Ziring. Foto: Michael Scheuermann

Was aber auf Koblenz nicht unbedingt zutrifft. „Wir sind krasser Außenseiter“, sagt deshalb auch Falk Möller. Für sein Team gelte es, dem tief besetzten Gegner die Freude am Basketball zu nehmen. Das bedeute laut Möller, von der ersten Minute an physisch da zu sein, aggressiv zu verteidigen und es den Koblenzern bei jedem Ballbesitz so schwierig wie möglich zu machen, einen Korb zu erzielen. „Wir müssen sie zum Nachdenken bringen“, sagt Möller. Helfen wird dabei auch wieder Aufbauspieler Viktor Ziring, der zuletzt zwei Spiele wegen einer Schulterverletzung fehlte, in Koblenz aber wieder im Aufgebot der Schwelmer stehen wird.

