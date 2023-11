Platzverbot für Presse unrechtmäßig: Nun drohen Konsequenzen

Der Eingang zum Sportplatz am Hundeicken in Gevelsberg.

Gevelsberg Der Ausschluss eines Pressevertreters schlägt große Wellen. Stadt und Verbände kündigen Gespräche mit dem Verein an.

Der Ausschluss eines Reporters dieser Zeitung beim Fußball-A-Ligaspiel zwischen dem SV Ararat Gevelsberg und dem FC Gevelsberg-Vogelsang schlägt weiter hohe Wellen und könnte für den kurdischen Verein und die Vorsitzende Vanessa Aufermann weitreichende Konsequenzen haben. Nachdem bereits der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) das unrechtmäßige Betretungsverbot seitens des gastgebenden SV Ararat verurteilte und die Stadt Gevelsberg ein Gespräch mit dem Verein angekündigt hatte, hat nun auch der Fußballkreis Hagen/Ennepe-Ruhr auf Nachfrage dieser Zeitung reagiert.

Für Peter Alexander ist die Angelegenheit eindeutig. „Wir pflegen seit Jahren ein gutes Verhältnis und Zusammenarbeit mit der Presse“, sagt der Vorsitzende des Fußballkreises am Dienstag. Diese gute Zusammenarbeit sei das „A und O“ für die Amateurfußballer. Einen Vertreter der Presse von einem Sportplatz auszuschließen, „ginge überhaupt nicht und soll auch nie wieder vorkommen“, wie Alexander gegenüber dieser Zeitung betont.

Fußballkreis diskutiert über Konsequenzen für Vorsitzende

Besonders prekär ist hierbei die Rolle der Vorsitzenden Vanessa Aufermann, die den Reporter nach wenigen Minuten der Partie im Anschluss an eine Rücksprache mit ihren Vorstandskollegen des SV Ararat vom Platz bat. Aufermann ist neben ihren Tätigkeiten für die Vereine SV Ararat Gevelsberg, Al Seddiq Hagen und SG Vorhalle auch als Beisitzerin im Kreissportgericht (KSG) aktiv. In ihrer Funktion dort entscheidet sie mit, welche Strafen Vereine, Spieler, Trainer oder Funktionäre bei Verstößen bekommen.

Ob Aufermann in dieser Funktion weiter tragbar ist, ließ Peter Alexander offen. „Wir werden uns dazu nun beraten, vor allem wird es einen engen Austausch mit Peter Mann als Vorsitzenden des KSG geben“, sagt er. Allerdings, und das betont der Kreisvorsitzende mehrfach, habe sich Aufermann in ihrer Rolle als Beisitzerin nie etwas zu Schulden kommen lassen und diese Aufgabe auch zur Zufriedenheit aller erfüllt. Trotzdem falle der durch sie als Vorsitzende des SV Ararat umgesetzte Ausschluss eines Pressevertreters auch auf den Fußballkreis zurück. Der Kreisvorstand möchte in diesem Fall noch in dieser Woche eine Entscheidung mit Peter Mann fällen.

Eine Abberufung von Aufermann sei allerdings keine so einfache Angelegenheit, da sie offiziell durch den Fußballkreis gewählt wurde. „Wäre sie durch uns berufen, wäre das etwas anderes“, sagt Peter Alexander.

Pächter des Platzes kritisiert SV Ararat

Innerhalb der Fußballszene ist die Empörung über das Verhalten des SV Ararat groß. „Ich finde, dass so etwas gar nicht geht. Damit baut sich der Verein eine neue Baustelle, die er aktuell sicher nicht gebrauchen kann“, sagt beispielsweise Thomas Jakobi. Als Vorsitzender des FC Gevelsberg-Vogelsang war er am vergangenen Sonntag ebenfalls vor Ort, zudem ist sein Verein als Pächter bei der Stadt Gevelsberg für den Sportplatz am Hundeicken gemeldet. Der SV Ararat bekommt lediglich Zeiten für Trainingseinheiten und Spiele sowie die Nutzung der Räumlichkeiten am Hundeicken eingeräumt, hat sich allerdings dann an die geltende Hausordnung zu halten.

Wie genau diese Hausordnung ausgestaltet sei, habe einen Tag nach dem Ausschluss des Reporters sowohl bei ihm als auch der Stadt Gevelsberg für Unklarheiten gesorgt. Selbst wenn ihm diese Hausordnung möglicherweise das Recht einräumen würde, dem SV Ararat zukünftig keine Zeiten für das Training oder die Ausrichtung von Heimspielen zu gewähren, würde er dieses nicht wahrnehmen wollen.

Stadt Gevelsberg behält sich Konsequenzen vor

Wie sich inzwischen herausgestellt hat, war das ausgesprochene Betretungsverbot für einen Pressevertreter nicht rechtskonform. Die Stadt Gevelsberg und Bürgermeister Claus Jacobi haben ein Gespräch für kommende Woche mit Vertretern des Vereins angekündigt, bei dem deutlich gemacht werden soll, dass sich ein solcher Vorfall zukünftig nicht wiederholen soll. Seitens der Stadt geht man davon aus, dass sich der Verein einsichtig zeigen und in Zukunft Mitarbeitenden dieser Zeitung wieder Zugang zu den Heimspielen gewähren wird. Sollte diese Einsicht nicht zu erkennen sein, behält sich die Stadt weitere Konsequenzen wie beispielsweise eine Untersagung der Nutzung städtischer Anlagen vor.

Wie groß die Empörung über den Ausschluss eines Reporters von einem öffentlich zugänglichen Fußballplatz ist, zeigte neben der intensiven Berichterstattung dieser Zeitung nicht zuletzt auch ein Beitrag des Westdeutschen Rundfunks (WDR) in der Lokalzeit Dortmund. Auch Radio Ennepe-Ruhr hat für diesen Donnerstag einen Beitrag in dieser Sache geplant. Nicht zuletzt verurteilte auch der Deutsche Journalistenverband (DJV) das Verhalten des Vereins scharf.

