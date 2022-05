Pauline Halbe: „Der Zustand der Sportstätten ist schlecht“

Pauline Halbe trifft für die Linke im Wahlkreis 105 an.

Ennepe-Süd. Vor der Landtagswahl haben die zwölf Kandidaten der Wahlkreise 104 und 105 auf unsere Fragen zum Thema Sport in der Region geantwortet.

Bei unserer großen Abfrage bei den Kandidaten zur Landtagswahl 2022 am 15. Mai haben uns die zwölf Kandidaten der Parteien CDU, SPD, FDP, Grüne, Linke und AfD auf sechs Fragen zu Themen aus dem Bereich „Sport im Wahlkampf“ geantwortet. Hier finden Sie die Antworten von Pauline Halbe (Die Linke), der für den Wahlkreis 105 (Hattingen, Schwelm, Sprockhövel, Wetter) antritt.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Wie bewerten Sie den aktuellen Zustand der Sportstätten in Ihrem Wahlkreis?

Pauline Halbe: Der Zustand der Sportstätten im Wahlkreis ist trotz Förderprogramme schlecht. Es gibt immer weniger Fußball- und Basketballplätze, Schwimmbäder und Sporthallen. Die Stätten, die es noch gibt, sind häufig in einem katastrophalen Zustand. Kommunen müssen mehr Gelder für die Sanierung und Betreuung von Sportstätten zur Verfügung gestellt werden, gerade bei den aktuell steigenden Baukosten!

Das Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ wurde auch von den Vereinen in der Region stark frequentiert. Möchten Sie sich für ein weiteres Förderprogramm zur Unterstützung der Sportvereine einsetzen? Wenn ja, welche Ideen haben Sie diesbezüglich?

Ja, denn weitere Förderprogramm zur Unterstützung der Sportvereine sind auf jeden Fall notwendig. Beispielsweise sollte es ein Förderprogramm geben, damit Kinder und Jugendliche in Vereinen Schwimmabzeichen nachholen können, die sie während der Pandemie in der Schule nicht machen konnten. Eine weitere Idee wäre ein Förderprogramm zur Kostenübernahme der Ausbildung von Übungsleitern, damit Vereine hier finanziell entlastet werden.

Viele Sportvereine klagen darüber, dass Kinder und Jugendliche inzwischen so lange in der Schule sitzen, dass sie nicht mehr am Vereinstraining im Nachmittagsbereich teilnehmen können. Welche Lösung können Sie den Sportvereinen diesbezüglich anbieten?

Eine Idee wäre mehr Kooperation zwischen Schulen und Vereinen, sodass Schüler*innen an den Schulen zum Beispiel in Form von AGs Vereinsangebote wahrnehmen können. Vereine könnten so erstens neue Mitglieder gewinnen und zweitens ansonsten ungenutzte schulische Sporthallen und Schwimmbäder auch im Vormittagsbereich für ihre Angebote nutzen.

Viele Vereine in der Region werden immer älter. Wie wollen Sie Vereine unterstützen, dem Mitgliederschwund entgegenwirken zu können?

Diese Frage kann im Gesamtbild beantwortet werden. Wenn es mehr Kooperationen zwischen Vereinen und Schulen gibt, Sportstätten saniert wurden und Vereinen mehr Geld zur Verfügung steht, um beispielsweise Personal und Übungsleitern mehr zahlen zu können, gewinnen die Vereine auch wieder mehr Mitglieder bzw. können ihre Mitglieder halten.

Welche Möglichkeiten halten Sie für möglich und notwendig, um Sportvereine finanziell zu entlasten/zu unterstützen?

Erstens halte ich für eine finanzielle Entlastung der Vereine weitere Förderprogramme für möglich und notwendig, aber auch eine Überarbeitung der Sportpauschale, sodass das Geld tatsächlich bei den Vereinen ankommt.

Welchen Stellenwert messen Sie dem Sport in der Region bei?

Sport ist in unserer Region sehr wichtig, denn Sport ist ein Bindeglied zwischen allen gesellschaftlichen Schichten, zwischen Kindern aller Schulen und Städten der Region, zwischen Jung und Alt. Jedes Wochenende begrüßen Städte ihre Nachbarn auf den Sportplätzen und -hallen des Kreises. Diesen Austausch kann man kaum hoch genug bewerten und er muss unbedingt erhalten bleiben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm