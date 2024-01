Ohne Glanz: Schwelm kommt mit Mängeln zum achten Sieg in Folge

Itzehoe/Schwelm Der Lauf der EN Baskets in der ProB Nord geht weiter. In Itzehoe gewinnt das Team von Falk Möller ohne größere Probleme.

Die Ansprüche bei den EN Baskets Schwelm haben sich nicht wirklich verändert, und dennoch zeigte sich Trainer Falk Möller nach dem klaren 75:57 (41:29)-Erfolg bei den Itzehoe Eagles nicht so wirklich zufrieden mit dem Auftritt seines Teams. Die Schwelmer bleiben in der 2. Basketball-Bundesliga ProB Nord an den Topteams aus Köln und Leverkusten dran und feierten beim Tabellenvorletzten aus Norddeutschland den achten Sieg in Folge. Vollkommen überzeugend war der Auftritt in Itzehoe allerdings nicht.

Falk Möller hat den Spielplan genau im Kopf. „Auf uns warten jetzt bald einige Spiele, die sehr schwer werden. Wenn wir uns da so präsentieren, könnte es schwierig werden“, sagt der Trainer der EN Baskets Schwelm nach dem achten Sieg hintereinander. Den ohnehin schon gebeutelten Gastgebern aus Itzehoe fehlte mit Filmore Beck ihr Topscorer, so dass sich die Eagles offensiv gegen eine über weite Phasen gute Schwelmer Defensive schwer taten, zu Punkten zu kommen. „Trotzdem hatten wir einige Ausfälle dabei“, ärgerte sich Falk Möller angesichts einiger Unkonzentriertheiten bei seinen Spielern.

Schwelm zu nachlässig im Rebounding

Wie groß diese Unzulänglichkeiten waren, bringt vor allem die Zahl der Itzehoer Offensiv-Rebounds zum Ausdruck. Gleich 23 Mal griffen sich die Gastgeber nach eigenen Fehlversuchen das Spielgerät und kamen so oft zu zweiten Chancen. Allein der Franzose Dominick Oliveri im Itzehoer Trikot kam auf 14 offensive Bretter. Möller sah, wie sein Team so in Summe etwa 20 Punkte aus Rebounds des Gegners zuließ.

Wir wollen uns von Spiel zu Spiel weiterentwickeln, da passte das Spiel heute nicht ganz rein. Falk Möller, Trainer der EN Baskets Schwelm

Trotz alle dem wurden die Schwelmer ihrer Favoritenrolle und dem durch den aktuellen Lauf entstandenen neuem Selbstverständnis gerecht. Die EN Baskets führten von Beginn an, zogen immer wieder auf sieben oder mehr Punkte davon, konnten sich aber aufgrund der Unkonzentriertheiten im Rebounding nie deutlicher absetzen. Das änderte sich erst kurz vor der Pause, als Schwelm durch einen 9:0-Lauf erstmals zweistellig in Führung gehen konnte. So wirklich gefährlich wurde es nie für die EN Baskets, die auch nach der Pause souverän ihren Vorsprung verteidigten, ohne dabei allerdings sonderlich zu glänzen.

Cikara verteilt für seine Mitspieler

Eine ansprechende Leistung zeigte Aufbauspieler Sven Cikara, der letztlich in gerade einmal 18 Minuten Spielzeit auf acht Punkte und acht Vorlagen kam. „Wenn die Jungs um ihn herum noch den einen oder anderen Wurf nach seinen Anspielen mehr verwandeln, sind es am Ende sogar noch mehr Assists. Er hat das heute wirklich gut gemacht“, freute sich Falk Möller über Cikaras Auftritt. Dabei fiel vor allem auf, dass sich Cikara in Itzehoe keinen einzigen Turnover leistete.

Itzehoe Eagles - EN Baskets 57:75 (29:42) EN Baskets Schwelm: Miller (20 Punkte, 17 Rebounds), Merz (15), Hornscheidt (12), Frazier (12), Cikara (8, 8 Assists), Ajagbe (4), Reuter (2), Klesper (1), Urspruch (1), Bergen. So geht es weiter: Am kommenden Samstag (19.30 Uhr) empfangen die EN Baskets den Tabellendrittletzten BBG Herford in der Schwelm Arena.

Insgesamt gelang den Schwelmern in Norddeutschland ein ungefährdeter aber wenig überzeugender Erfolg. Angesichts des anstehenden Programms nach dem Heimspiel am kommenden Samstag gegen Herford, war der Auftritt in Itzehoe nicht unbedingt das, was sich Falk Möller von seinem Team erhofft hatte. „Wir wollen uns von Spiel zu Spiel weiterentwickeln, da passte das Spiel heute nicht ganz rein“, sagte der Trainer der EN Baskets. Nach dem Spiel gegen Herford haben die Schwelmer in Bernau, Wedel und Sandersdorf drei knifflige Aufgaben vor sich, in denen man wahrscheinlich deutlich mehr gefordert sein wird als in Itzehoe.

Neben der fehlenden Konzentration im Rebounding fiel in Norddeutschland vor allem die schwachen Wurfquoten auf, besonders bei den Freiwürfen blieben die Schwelmer deutlich hinter dem eigenen Durchschnitt zurück.

