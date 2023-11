Offener Schlagabtausch: HSG-Damen ärgern den Tabellenführer

Dorstfeld/Gevelsberg. Führungswechsel waren zwischen Gevelsberg/Silschede und Dorstfeld an der Tagesordnung. HSG zwischenzeitlich vermeintlich komfortabel vorne.

Im Spitzenspiel der Landesliga haben die Handballerinnen der HSG Gevelsberg/Silschede ein 24:24 (14:12)-Remis beim ungeschlagenen Tabellenführer ATV Dorstfeld errungen. Beide Teams lieferten sich ein Spiel auf Augenhöhe mit etlichen Führungswechseln.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Nachdem zunächst der ATV mit 7:3 in Führung gegangen war, drehten die Gevelsbergerinnen das Spiel mit viel Laufbereitschaft zur Pause. „Das Team war bereit, richtig viel zu investieren und hat genau das abgeliefert, was wir uns im Vorfeld vorgenommen haben“, lobte Trainer Thorsten Stephan seine Spielerinnen.

Einsatz hat gepasst

Dorstfeld spielte einen schnellen Ball, die HSG hielt mit einem guten Umschaltspiel dagegen. In Halbzeit zwei waren es dann die Gevelsbergerinnen, die durch ein Tor von Justine Brockhaus vermeintlich komfortabel mit 19:14 (39.) in Führung gingen. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem beide Seiten Möglichkeiten auf den Sieg hatten. Am Ende stand ein leistungsgerechtes Unentschieden zweier spielstarker Teams.

Mit der Leistung seiner HSG zeigte sich Stephan zufrieden: „Wir sind als Team aufgetreten, die Stimmung und der Einsatz haben gepasst. Mit dem Ergebnis können wir am Ende des Tages gut leben.“

HSG: Krupinski, Graeber – Hark (9), Meyer (5), Kling (4), Rasidovic, Brockhaus (je 3), Conrad, Römer, Haar, Hartje, Schwebel, Severin.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm