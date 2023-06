Oberliga-Transfermarkt: Bövinghausen baut Team munter um

Dortmund. Die Fußball-Oberligisten bauen ihre Mannschaften für die neue Saison zusammen. Vor allem der TuS Bövinghausen erneuert sein Team gewaltig.

In der Fußball-Oberliga Westfalen machen die Vereine einen Transfer nach dem nächsten fix. Der TuS Bövinghausen, der auch in der nächsten Saison wieder um den Aufstieg mitspielen möchte, verpflichtet drei weitere Spieler: Moritz Brüggemann (19, Verteidiger) kommt von Westfalia Herne, Arbnor Murati (19, defensiver Mittelfeldspieler) aus der U19 des MSV Duisburg und Gordon Wild (27, Offensivspieler) vom Regionalligisten 1. FC Bocholt. Bövinghausen hat damit insgesamt schon zwölf neue Spieler für die Saison 23/24 geholt.

Joshua Mroß (26) verlässt Bövinghausen hingegen und wechselt zum Stadtrivalen ASC 09 Dortmund. Der Torwart soll die neue Nummer 1 in Aplerbeck werden. Und er ist nicht der einzige hochkarätige Zugang des ASC. Denn Bajrush Osmani (21), der zuletzt noch für Rot Weiss Ahlen in der Regionalliga West spielte, kommt ebenfalls nach Dortmund. Er ist in der Offensive flexibel einsetzbar.

Wattenscheid holt einen vereinslosen Spieler

Regionalliga-Absteiger SG Wattenscheid 09 verstärkt sich mit Karoj Sindi. Der 33-Jährige, der zuletzt eine Saison lang ohne Verein war, wird als Spieler sowie als Mitglied des Trainerteams fungieren. Sindi agierte in der Vergangenheit unter anderem als Außenbahnspieler unter Trainer Mario Basler beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen, aber auch in der Niederlanden, im Irak und in Laos. Wattenscheid bindet außerdem Tom Sindermann für eine weitere Saison. Kim Sané, Burak Yerli und Tim Brdaric verlassen den Verein hingegen.

Die TSG Sprockhövel sichert sich die Dienste von Denizhan Yazici (21) von der Hammer SpVg. Der 1,90 Meter große Zentrumsstürmer kann auch auf den offensiven Außenbahnen eingesetzt werden, weil er neben seiner Torgefahr eine große Laufstärke mitbringt.

Großer Umbruch in Siegen

Bei den Sportfreunden Siegen geht der Umbruch nach dem geglückten Klassenerhalt weiter. In Person von Linksverteidiger Kevin Krumm (26) kommt bereits der fünfte Spieler vom Nachbarn 1. FC Kaan-Marienborn. Zuvor waren auch Mats Scheld, Arthur Tomas, Daniel Waldrich und Julian Bibleka innerhalb Siegens gewechselt. Marcel Mosch und Till Hilchenbach, deren Abgänge aus Siegen wir an dieser Stelle bereits vermeldeten, schließen sich dem hessischen Verbandsligisten SG Bad Soden an.

Aufsteiger Spvgg. Erkenschwick verstärkt sich mit einem erfahrenen Offensivspieler: David Sdzuy (29) kommt vom DSC Wanne-Eickel. Der Außenstürmer bringt einen ausgeprägten Torriecher mit, denn er erzielte 25 Tore in 58 Spielen für Wanne-Eickel.

Weitere Abgänge aus der Oberliga Westfalen: Innenverteidiger Simon Schubert (32) verlässt die Sportfreunde Lotte und die SpVgg Vreden muss sich nach einem neuen Torwarttrainer umsehen: Steffen Warneke verabschiedet sich.

