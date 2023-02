Oberliga: Siegen freut sich über Wechsel eines WM-Helden

Ennepetal. Ein ehemaliger Stürmer der SF Siegen bringt seinem Ex-Verein einen warmen Geldregen – und auch viele Oberliga-Klubs haben sich verstärkt.

Auf den letzten Drücker haben die Klubs der Fußball-Oberliga Westfalen noch einmal personell aufgerüstet. Der TuS Bövinghausen nahm noch zwei Akteure unter Vertrag, die über reichlich Regionalliga-Erfahrung verfügen: Jesse Sierck (25), ein Innenverteidiger, war zuletzt ein halbes Jahr vereinslos, zuvor spielte er beim KFC Uerdingen. Auch Justin Neiß (22) war schon für den KFC in der Regionalliga am Ball, er ist auf dem linken Flügel zuhause. „Justin hatte immer wieder mal Knieprobleme und muss noch ein wenig aussetzen. Aber wenn er fit ist, dann wird er uns weiterhelfen“, sagte Vereinsboss Ajan Dzaferoski gegenüber dem Magazin „RevierSport“.

Sportlich ist der Start ins neue Jahr für Bövinghausen misslungen. Am 18. Spieltag unterlag der ambitionierte Aufsteiger beim nicht minder ambitionierten Absteiger Sportfreunde Lotte mit 0:1. Der FC Gütersloh konnte durch einen 3:0-Erfolg gegen den Delbrücker SC auf drei Punkte an Bövinghausen heranrücken. Westfalia Rhynern gegen Paderborn wurde abgesetzt.

Paderborn holt Verstärkung aus Leipzig

Der ASC 09 Dortmund, der mit einem 3:2 gegen die Sportfreunde Siegen ins neue Jahr startete, hat sich wenige Stunden vor Schließung des Transferfensters noch mit einem neuen Außenbahnspieler verstärkt: Eric Gweth wechselte aus der Oberliga Niederrhein vom FC Kray nach Aplerbeck. Der 24-Jährige war in der Vorsaison noch für Westfalia Herne am Ball.

Der SC Paderborn II konnte sich ein Talent vom Bundesligisten RB Leipzig sichern: Ben Klefisch wurde vom SCP als „wertvolle Verstärkung für das Mittelfeld“ bezeichnet. Der 19-Jährige war in der Hinrunde an den Drittligisten Viktoria Köln ausgeliehen, kam dort aber in der Liga nicht zum Einsatz. In Paderborn trifft der gebürtige Leverkusener auf seinen großen Bruder Kai, der offiziell zum Zweitliga-Kader gehört, aber in der Hinrunde auch schon für die zweite Mannschaft in der Oberliga spielte.

Ex-Siegen-Stürmer wechselt zur Fiorentina

Der TuS Erndtebrück holte sich ebenfalls auf den letzten Drücker noch einmal Verstärkung: Dustin Zahnen ist ein defensiver Mittelfeldspieler, der zuvor für Alemannia Aachen in der Regionalliga West spielte. Anfang April 2022 hatte er seinen Vertrag dort aufgelöst und war seitdem vereinslos. Der Sportliche Leiter Holger Lerch adelte ihn als „hochkarätigen Neuzugang“. Am Wochenende stand Zahnen bei der 1:2-Niederlage gegen Preußen Münster II direkt in der Startelf.

Die Nachbarn von den Sportfreunden Siegen freuen sich derweil über einen warmen Geldregen: Der marokkanische WM-Spieler und ehemalige Siegen-Stürmer Abdelhamid Sabiri wechselt innerhalb der italienischen Seria A von Sampdoria Genua zum AC Florenz. Als Ausbildungsverein werden die Sportfreunde mit rund 20.000 Euro daran beteiligt.

