Oberliga: Mit Stiepermann will ASC Dortmund hoch hinaus

Ennepetal. Die Saison in der Oberliga nimmt gerade erst wieder Fahrt auf, da befinden sich viele Klubs schon in den Planungen für die kommende Saison.

Der ASC 09 Dortmund holt einen prominenten Namen in die Fußball-Oberliga Westfalen: Marco Stiepermann, Ex-Profi von Borussia Dortmund, wird zur kommenden Saison Spielertrainer in Aplerbeck. Derzeit ist der 32-Jährige noch in der Regionalliga beim Wuppertaler SV am Ball. „Der Kontakt zu Marco Stiepermann besteht schon sehr lange und hat sich immer weiter konkretisiert. Wir möchten gemeinsam mit ihm den nächsten Entwicklungsschritt vollziehen“, erklärte der Sportliche Leiter Samir Habibovic die Entscheidung.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Stiepermann, der als Co-Trainer von seinem Bruder Marcel unterstützt wird, ist in Dortmund aufgewachsen und war Teil des BVB-Kaders, der 2010/11 die Meisterschaft gewann. Danach war er unter anderem für Alemannia Aachen, den VfL Bochum und den SC Paderborn aktiv. Seit dem letzten Sommer spielt er in Wuppertal, wo er aktuell Stammkraft und Leistungsträger ist.

Siegen stellt die Weichen für neue Saison

Die Sportfreunde Siegen haben in dieser Woche gleich mehrere Personalentscheidungen getroffen. Zwei Transfers für die Saison 2023/24 sind fix: Angreifer Lars Schardt (26) kommt vom TuS Erndtebrück und Innenverteidiger Marvin Hartmann (28) aus der zweiten Mannschaft des TSV Steinbach Haiger. Der Vertrag mit Berkan Koc wurde hingegen vorzeitig aufgelöst, laut Vereinsmitteilung sei er derzeit beruflich zu sehr eingebunden. Mit Adriano Mazzeo begrüßen die Sportfreunde zudem einen neuen Torwarttrainer.

Bildergalerie: Ennepetal gegen Bövinghausen: Die wichtigsten Szenen im Bild

Der TuS Bövinghausen hat ebenfalls bereits in einer Personalie für 2023/24 Nägel mit Köpfen gemacht. Aus der U19 des Drittligisten Rot-Weiss Essen kommt Mittelstürmer Arnis Osmani zum Aufsteiger, der an diesem Wochenende durch das 2:2 in Ennepetal die Tabellenführung übernahm.

Zugang im Sauerland

Einen Transfer für die kommende Saison vermeldeten jeweils auch Victoria Clarholz und die SG Finnentrop/Bamenohl. Ali Cinar wird vom Bezirksligisten Türkgücü Gütersloh ins Holzhofstadion nach Clarholz wechseln. Der 19-Jährige fühlt sich in der Offensive wohl und überzeugte in diesem Jahr mit 17 Toren in 15 Einsätzen. Finnentrop/Bamenohl holt Lukas Dettmer vom FC Altenhof ans Schloss. Der 25-Jährige ist ein hoch veranlagter Mittelfeldspieler.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm