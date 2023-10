Oberliga-Geflüster: Traditionsklubs bleiben die Sorgenkinder

Startet mit einer Niederlage in Siegen: Der neue Trainer Thorsten Nehrbauer.

Dortmund. Auch die Trainerwechsel in Siegen und Wattenscheid sorgen (noch) nicht für die erhoffte Wende. Dazu gibt es zwei klare Siege für zwei Topteams.

Sein Debüt als Trainer der Sportfreunde Siegen in der Fußball-Oberliga hat Thorsten Nehrbauer mit 1:2 beim TuS Bövinghausen verloren. Der Nachfolger von Patrick Helmes sah durchaus positive Aspekte bei der knappen Niederlage und konstatierte gegenüber „RevierSport“, dass „die bessere Mannschaft dieses Spiel verloren“ habe. Seine Elf kam nach dem 0:1 zurück und glich durch Mats-Lukas Scheld aus, hatte danach sogar Chancen, die Partie komplett zu drehen. „In der wirklich letzten Situation bekommen wir den Ball nicht geklärt und kassieren dann das Gegentor. Das ist zwar bitter, aber daraus können und müssen wir lernen“, betonte Nehrbauer.

Überraschend deutlich gewann der ASC 09 Dortmund im Spitzenspiel beim SV Schermbeck mit 5:0. Die Aplerbecker schoben sich dadurch auf Tabellenplatz zwei vor. Noch deutlicher gewann Spitzenreiter Sportfreunde Lotte, der den FC Brünninghausen mit 6:0 besiegte. Lotte sieht sich damit auf Kurs. „Im Vorfeld war es unser Ziel, einen der ersten beide Tabellenplätze zu belegen“, hatte Trainer Fabian Lübbers in der vergangenen Woche gegenüber „RevierSport“ betont und ergänzt: „Wenn wir so weitermachen, sind wir auf einem guten Weg.“ Und sein Team machte genau so weiter. Im Moment wirken die Sportfreunde wie die klaren Favoriten auf den ersten Platz.

Wattenscheid kommt unten nicht raus

Wie der erste Anwärter auf den letzten Platz wirkt weiter die SG Wattenscheid 09. Die Krise des Traditionsvereins setzt sich auch unter dem neuen Trainer Engin Yavuzaslan fort. Am Wochenende kassierte Wattenscheid eine 0:5-Klatsche beim SC Preußen Münster II. „Sobald nur irgendeine Sache auf unserer Seite nicht funktioniert, dann zieht das einfach die gesamte Mannschaft runter. Es ist schon wirklich hart, wie einfach wir die Gegentore kassieren“, monierte Yavuzaslan.

Luca Steinfeldt traf beim 5:0 der Preußen nicht, belegt aber mit acht Toren weiterhin den Spitzenplatz in der Torjäger-Liste der Oberliga. Seine Verfolger konnten allerdings zu ihm aufschließen, neben Farid Kiyan Gilani (TSG Sprockhövel) stehen jetzt auch Marc Heider (Sportfreunde Lotte) und Maximilian Podehl (ASC 09 Dortmund) bei jeweils sieben Treffern.

Schlechte Nachrichten für Finnentrop nach Ennepetal-Spiel

Schlechte Nachrichten musste die SG Finnentrop/Bamenohl vermelden: Alexander Santana, der im Spiel gegen den TuS Ennepetal verletzt ausgewechselt werden musste, hat einen Riss der Patellasehne erlitten und wird lange ausfallen. Nach einer Operation muss der Defensivspieler zehn Wochen auf Krücken laufen, bevor er langsam wieder sein Knie belasten kann. „Vielleicht klappt es noch in den letzten Saisonspielen, im März oder April ist frühestens wieder mit ihm zu rechnen“, sagte Trainer Ibou Mbaye.

