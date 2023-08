Oberliga: Erkenschwick hat Probleme mit Teilen der Fans

Derby. Spieltag drei in der Oberliga ist rum und bei einigen Klubs ist schon gehörig Druck da. Was nicht immer nur an den Leistungen auf dem Feld liegt.

Der 1. FC Gievenbeck thront in der Fußball-Oberliga Westfalen weiter an der Spitze! Durch den 2:1-Erfolg bei der TSG Sprockhövel ist der Verein aus Münster der einzige der Liga, der die ersten drei Partien alle gewinnen konnte.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Das Drama bei der SG Wattenscheid 09 geht hingegen weiter. Der Regionalliga-Absteiger hat auch am dritten Spieltag der neuen Saison eine Niederlage kassiert. Die Elf von Trainer Christian Britscho unterlag mit 1:2 gegen den ASC 09 Dortmund. „Null Punkte nach drei Spielen sind eine Vollkatastrophe“, sagte der Coach nach der Partie. Immerhin erkannte Britscho eine Leistungssteigerung im Vergleich zu den ersten Partien.

Wattenscheid holt neuen Torwart

In der Woche vor dem Start hatte Wattenscheid noch einen neuen Torhüter verpflichtet: Da Lars Holm (Knochenhautentzündung) und Ahmed Kulalic (Handverletzung) noch eine Weile ausfallen werden, wurde mit dem 19-jährigen Phil Lenuweit eine zusätzliche Alternative zu Daniel Dudek geholt. Lenuweit hatte in der vergangenen Saison noch in der U19-Bundesliga bei Rot-Weiß Oberhausen zwischen den Pfosten gestanden.

Lesen Sie auch: Ausgerechnet die: Frölich und Hupka schießen Ennepetal zum Sieg

Der TuS Bövinghausen hat im sechsten Anlauf unter Trainer Christian Knappmann den ersten Heimsieg eingefahren. Im Dortmunder Derby gegen den FC Brünninghausen schossen Ilker Algan und Albin Thaqi den TuS zum Sieg. „Mir sind viele Steine vom Herzen gefallen“, gab Knappmann im Nachgang zu.

Noch nicht im Bövinghausener Kader stand Bubakarry Fadika. Der 26-Jährige ist der langersehnte Angreifer, den der TuS unbedingt noch verpflichten wollte. Fadika hatte zuletzt in Essen für den ETB Schwarz-Weiß gespielt und im Sommer den Weg in die USA angetreten, um in seiner Heimat für den FC Columbus aufzulaufen. Doch lange hat es ihn nicht in den Vereinigten Staaten gehalten. „Bubakarry wollte unbedingt nach Deutschland zurück. Das hat er schnell nach ein paar Wochen gemerkt. Als wir das mitbekommen haben, schlugen wir zu“, erklärte Knappmann gegenüber „RevierSport“.

Erkenschwick erteilt Hausverbote an Problemfans

Aufsteiger Spvgg. Erkenschwick hat ein Problem mit einem Teil seiner Fans. Nach dem Endspiel des Westfalenpokals und beim Gastspiel in Dellbrück war es zu Ausschreitungen gekommen. Beim ersten Oberliga-Heimspiel soll eine Fangruppe gegenüber einer Person aus dem Vereinsumfeld gewalttätig geworden sein.

Erkenschwick veröffentlichte nun eine Stellungnahme, in der sich der Verein gegen die Verursacher der genannten Vorfälle positioniert. Sie seien nicht mehr bei den Partien der Spvgg. erwünscht. „Bei Missachtung werden wir Hausverbote erteilen. Auch Banner und andere Fanutensilien dieser Gruppe sind nicht mehr geduldet“, betonte der Verein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm