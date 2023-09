Oberliga aktuell: „Helmes raus“-Rufe bei Siegener Niederlage

Dortmund. Das Überraschungsteam aus Gievenbeck verliert im Spitzenspiel erstmalig, in Siegen brennt der Baum und Wattenscheid rüstet noch einmal nach.

Nach fünf Spieltagen in der Fußball-Oberliga Westfalen gibt es an der Spitze der Tabelle gleich fünf Teams, die jeweils zehn Punkte gesammelt haben. Ganz oben – dank der besten Tordifferenz – thronen die Sportfreunde Lotte, nachdem sie das Spitzenspiel gegen den 1. FC Gievenbeck mit 3:2 gewinnen konnten. Für Gievenbeck, das nun auf Platz zwei liegt, war es die erste Niederlage der Saison.

Ebenfalls zehn Punkte weist der TuS Bövinghausen nach dem 3:0-Erfolg gegen Regionalliga-Absteiger SG Wattenscheid 09 auf. Nico Thier entschied die Partie mit einem Hattrick für die Dortmunder. Von Christian Knappmann gab es dafür nachher ein dickes Lob: „Wenn der Junge diese Verletzungshistorie nicht gehabt hätte, wäre er Bundesligaspieler geworden. Sein Können ist einfach brutal“, lobte der Trainer seinen Schützling im Gespräch mit „RevierSport“.

Wattenscheid verstärkt sich noch einmal

Auch wenn Knappmann im Sieg „ein dickes Ausrufezeichen an die Konkurrenz sah“, bleibt zu bedenken, dass Gegner Wattenscheid zwar vergangenes Jahr noch in der Regionalliga gespielt hat, in der Oberliga aber noch überhaupt nicht angekommen ist und nur einen Punkt auf dem Konto hat. Der Bochumer Stadtteilklub hat daher auf den finalen Drücker noch einen Spieler nachverpflichtet: Nils da Costa Pereira war vergangene Saison noch in Lotte am Ball und zuletzt vereinslos. Der 24-Jährige soll die Linksverteidigerposition verstärken.

Die weiteren Teams mit jeweils zehn Zählern nach fünf Spielen heißen ASC 09 Dortmund und Spvgg. Erkenschwick. Dass Aufsteiger Erkenschwick so gut in die Saison starten würde, war dabei nicht zu erwarten gewesen. Das 4:2 gegen den FC Brünninghausen am Sonntag war der insgesamt vierte Sieg in Serie für die Elf vom Stimberg. „Kompliment an die Mannschaft. Der Endstand von 4:2 ist in der Summe sicherlich verdient für uns. Dass man diese Energie bei den hohen Temperaturen auf den Platz bringt ist nicht selbstverständlich“, lobte Erkenschwicks Co-Trainer Patrick Kemmerling.

Helmes in Siegen schon unter Druck

Schlechte Stimmung herrschte derweil bei den Sportfreunden Siegen nach der 1:2-Heimniederlage gegen den ASC 09. Siegen wartet damit weiter auf den ersten Sieg und hat erst drei Punkte durch Unentschieden gesammelt. Auf der Tribüne des Leimbachstadions waren die ersten „Helmes raus!“-Rufe zu vernehmen.

Der Druck auf Ex-Profi Patrick Helmes steigt. Sein Fazit nach der Niederlage: „Wir müssen dieses Spiel nicht verlieren, aber wir belohnen uns wieder nicht.“ Der 39-Jährige klang also weiter kämpferisch und hat den Glauben nicht verloren, dass sein Team nur den berühmten Bock umstoßen muss. Die nächste Chance dazu besteht am kommenden Sonntag in Brünninghausen.

