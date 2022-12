Oberliga: 10-Millionen-Euro-Mann unterstützt TuS-Konkurrent

Ennepetal. Ein Konkurrent des Fußball-Oberligisten TuS Ennepetal bekommt finanziellen Unterstützung von einem Gönner – das steckt dahinter.

In der Fußball-Oberliga sorgte in der vergangenen Woche nicht nur der Trainerwechsel beim TuS Ennepetal für Aufsehen. Sebastian Westerhoff wird zum neuen Jahr auf Dragan Petkovic folgen. Am Freitagabend, kurz nach dem 3:1-Sieg des TuS Bövinghausen gegen Eintracht Rheine, verkündete auch noch Sebastian Tyrala, der Trainer des Spitzenreiters, seinen sofortigen Rücktritt. Sein Co-Trainer Florian Bartel und Teammanager Daniel Dukic erklärten, dass sie ebenfalls nicht weitermachen werden.

Tyrala begründete den Abschied mit dem großen Erfolgsdruck im Verein. „Ich wollte dieses Gefühl nicht ständig im Nacken haben, dass ich morgen weg bin. Das Gefühl gab es aktuell“, sagte der 34-Jährige im Gespräch mit dem Magazin „RevierSport“ und ergänzte: „Wir hatten es nach einer kurzen Serie, wo wir zwei Mal verloren haben. Nach der nächsten Niederlage gegen Vreden kam es wieder ein bisschen auf. Davon war ich einfach ein bisschen müde. Ich investiere alles, die Mannschaft ist gut vorbereitet. Aber man verliert Spiele in der Oberliga.“

Bekannter neuer Sponsor

TuS-Boss Ajan Dzaferoski entgegnete darauf: „Ich war von diesen Rücktritten überrascht, akzeptiere aber deren Entscheidungen. Sie haben das mit dem großen Druck, der im Verein herrscht, erläutert. Wer damit nicht umgehen kann, ist hier fehl am Platz. Probleme gibt es bei uns nicht, nur Problemlösungen.“

Freuen kann sich Dzaferoskis Verein über einen neuen Sponsor: Kürsat Yildirim, genannt „Chico“, der im Lotto zehn Millionen Euro gewonnen hat und seitdem regelmäßig in verschiedenen Medien auftaucht, kündigte an, den Verein zu unterstützen. In welchem Umfang, das wollte er nicht verraten.

Erster wetterbedingter Spielausfall

Keine Probleme haben die Bövinghausener in der Tabelle, denn der erste Verfolger Westfalia Rhynern verlor am Wochenende mit 0:2 bei den Sportfreunden Lotte und musste dadurch Platz 2 an Preußen Münster II abtreten. Auch die andere Zweitvertretung der Oberliga, der SC Paderborn II, rückte durch einen 2:0-Erfolg gegen den FC Gütersloh an die Aufstiegsplätze heran.

In der Torjägerliste sind inzwischen drei Spieler gleichauf an der Spitze. Keni Var Uzun vom TuS Bövinghausen schloss mit seinem Treffer vom Wochenende zu seinem Mannschaftskollegen Elmin Heric sowie Maximilian Podehl vom ASC 09 Dortmund auf. Alle drei haben nun zehn Tore auf dem Konto.

Zum ersten Mal in dieser Saison fiel am 16. Spieltag eine Partie den Wetterbedingungen zum Opfer. Die Paarung TuS Erndtebrück gegen den ASC 09 konnte aufgrund des Wintereinbruchs nicht ausgetragen werden, der Platz in Erndtebrück war nicht bespielbar.