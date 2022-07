Oberdorf und Popp im Fokus: Alle Infos zum Spanien-Spiel

Gevelsberg/Brentford. Das zweite Gruppenspiel der DFB-Frauen bei der EM in England steht an. Gegen Spanien stehen zwei Gevelsbergerinnen besonders im Fokus.

Der Auftaktsieg gegen den Vize-Europameister Dänemark hat Lust auf mehr gemacht, doch am heutigen Dienstagabend wartet die womöglich schwerste Aufgabe im gesamten Turnier auf die Deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen. Im zweiten Gruppenspiel der Europameisterschaft in England trifft die DFB-Auswahl um die beiden Gevelsbergerinnen Lena Oberdorf und Alexandra Popp auf den Topfavoriten Spanien.

Dabei dürfte gerade Lena Oberdorf im zentralen Mittelfeld eine besondere Aufgabe zukommen. Die 20-Jährige überzeugte beim 4:0-Sieg gegen Dänemark mit ihrer resoluten Zweikampfführung, viele Angriffe der Däninnen machte sie mit ihrer körperlichen Spielweise und ihrer guten Übersicht zu Nichte.

Schlechte Erfahrungen mit vielen Gegnerinnen

Doch der kommende Gegner bringt noch einmal eine ganz andere Qualität auf den Platz. Ein Großteil der Spielerinnen der spanischen Nationalmannschaft ist für den Champions-League-Finalisten FC Barcelona aktiv – und mit dem machten Oberdorf und Popp in dieser Saison bereits ihre Erfahrungen.

Denn beim 5:1-Sieg des FC Barcelona im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals gegen den VfL Wolfsburg spielten die Spanierinnen mit der Hintermannschaft des Doublesiegers Katz und Maus. Aus dieser Mannschaft standen gleich sieben Spielerinnen in der spanischen Startelf, als diese nach einem frühen 0:1-Rückstand ihr Auftaktspiel noch mit 4:1 gegen Außenseiter Finnland gewinnen konnten. Vollauf überzeugen, so wie die deutsche Mannschaft gegen Dänemark, konnte Spanien dabei allerdings nicht – was auch an den Ausfällen der beiden Weltklassespielerinnen Alexia Putellas und Jennifer Hermoso liegen.

Alexandra Popp stellt sich der Spanierin Aitana Bonmati vom FC Barcelona in den Weg. Heute Abend treffen beide mit ihren Nationalteams wieder aufeinander. Foto: Getty Images

Dennoch bringt das spanische Team eine große Qualität auf den Platz, gerade offensiv sind sie trotz der beiden Ausfälle stark genug besetzt, um das deutsche Team in Verlegenheit zu bringen. Zumal auch die DFB-Auswahl von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg mit einem schwerwiegenden Ausfall klar kommen muss. Stürmerin Lea Schüller, Bundesliga-Torschützenkönigin vom FC Bayern München, wird am Dienstagabend in Brentford aufgrund einer Corona-Infektion fehlen.

Spielt Alex Popp von Beginn an?

Gerade genesen von ihrer Corona-Infektion hingegen ist Alexandra Popp. Die Gevelsbergerin erfüllte sich beim Sieg über Dänemark einen Traum, als sie als Einwechselspielerin in der 86. Minute in ihrem ersten EM-Spiel ihrer langen Karriere den 4:0-Endstand markierte. Nun könnte Popp, die sich nach ihrer langen Knie-Verletzung für das Turnier zurückgearbeitet hat und vorerst als „Edeljoker“ vorgesehen war, unter Umständen in der Startaufstellung wiederfinden.

Das zweite Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei dieser Europameisterschaft wird heute Abend live in der ARD übertragen. Auch der Streamingdienstleister DAZN überträgt die Partie ab 21 Uhr live aus dem Brentford Community Stadium. Mit einem Sieg hätte die DFB-Auswahl den vorzeitigen Einzug in das Viertelfinale bereits vor dem letzten Gruppenspiel am Samstag gegen Finnland geschafft.

