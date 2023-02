Nur ein Fehler kostet Andi Sander mögliche WM-Medaille

Andreas Sander zeigt in Courchevel einen beherzten Auftritt im Super-G.

Courchevel/Ennepetal. Lange sieht es so aus, als könnte der Ennepetaler Andi Sander erneut für einen Coup bei einer Ski-WM sorgen – bis er eine Bewegung vergisst.

Im Interview mit dem Fernsehen wirkte Andreas Sander bereits schon wieder ziemlich gefasst. Kurz nach seiner Zieldurchfahrt hatte das noch ein wenig anders ausgesehen, als der Ennepetaler seinen Ärger herausschrie. Ein Fehler kurz vor der Zieleinfahrt beim Super-G der Ski-WM im französischen Courchevel kostete den 33-Jährigen vermutlich die mögliche zweite WM-Medaille.

Wie gewohnt auf den Punkt analysierte Sander seine eigene Fahrt. „Ich habe es leider nicht von ganz oben bis unten geschafft“, so der Ennepetaler, der bis zur dritten Zwischenzeit nach einer beherzten Fahrt noch auf Medaillenkurs lag. Dann allerdings unterlief ihm ein Fehler, den Sander zwar bereits während der Fahrt bemerkt hatte, im Ziel aber keine wirkliche Erklärung parat hatte. „Ich habe einfach eine Bewegung vergessen, das hat mich beim Fahren schon ziemlich geärgert. Wenn ich mir was vorwerfen kann, dann das“, so Sander.

Überraschungssieger macht Sander Hoffnung

Am Ende reichte es für den für die SG Ennepetal startenden Sander als bester deutscher Fahrer zu einem immer noch sehr beachtlichen neunten Platz, geteilt mit dem zeitgleichen Kanadier Brodie Seger.

Sieger wurde überraschend mit James Crawford ein anderer Kanadier, der unmittelbar vor Andreas Sander gestartet war und zur Bestzeit fuhr. „Als ich das gehört habe, hat mir das noch einmal Mut gemacht. Das zeigt eben, dass bei einer WM immer eine Überraschung möglich ist“, sagt Sander.

Die nächste Gelegenheit zu einer möglichen Überraschung hat der Ennepetaler am Sonntag um 11 Uhr. Dann geht Sander als amtierender Vize-Weltmeister in die Abfahrt, wo ihm allerdings nur Außenseiterchancen zugerechnet.

