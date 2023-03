Noch kein Spiel bestritten – und trotzdem im Halbfinale

Ennepetal/Sprockhövel. Im Kreispokal der Frauen stehen die Wilde 13 Sprockhövel vor dem Finaleinzug. Das Kuriose: Bisher mussten sie dafür noch keine Partie spielen.

Am Mittwochabend sind zwei heimische Frauenfußballteams im Halbfinale des Kreispokals am Ball. Unter den vier verbliebenen Teams empfängt B-Ligist Wilde 13 Sprockhövel um 19 Uhr den A-Ligisten TSV Fichte Hagen in Hiddinghausen am Albringhauser Weg.

Um 19.30 Uhr wird zudem die Partie des A-Ligisten FFC Ennepetal gegen Landesligist SV Hohenlimburg auf dem Platz am Reichenbach Gymnasium angepfiffen. Das Besondere dabei: Beide Teams profitierten im laufenden Wettbewerb bereits von Rückziehern der Gegnerinnen und kamen somit weiter. Die Sprockhövelerinnen hatten in Runde eins ohnehin ein Freilos, während das Spiel der Ennepetalerinnen gegen die nicht angetretene TSG Herdecke 2:0 zu ihren Gunsten gewertet wurde. Im Viertelfinale des Kreispokals gewann der FFC 2:1 gegen den SC Berchum/Garenfeld.

Zu schwere Aufgabe?

Die Wilde 13 war erneut nicht gefordert, da der FSV Gevelsberg sein Frauenteam zurückzog – also 2:0 für Sprockhövel. Somit ist das Halbfinale die erste Kreispokalpartie für die Elf von Trainerin Sandra Pöthen in dieser Saison. „Wir wollen nun auch ins Finale, wenn wir schon die Chance haben“, sagt sie und muss über die kuriose Situation schmunzeln. Ihr ist klar, dass es eine mehr als schwierige Aufgabe für ihren Verein sein wird. Dort befinden sich seit Jahren nur noch die Fußballerinnen im Spielbetrieb, die altersmäßig sehr durchmengt sind. Gegner Fichte Hagen kennt die Wilde 13 aus der Vorrunde dieser Saison. In der Qualifikation zur Kreisliga A setzten sich die Hagenerinnen in Sprockhövel 4:1 durch und erreichten schließlich die A-Liga, während Sprockhövel in der B-Liga derzeit Rang fünf belegt.

Der FFC Ennepetal erreichte in der Qualirunde die Kreisliga A – besiegte die Wilde 13 dabei übrigens 11:0. Der Verein ist ebenfalls nur mit einer Frauenmannschaft im Spielbetrieb gemeldet, dazu bilden zwei Juniorinnenteams den Unterbau. „Es ist schön, dass wir uns im Halbfinale zeigen und gegen ein klassenhöheres Team spielen können. Aber natürlich kommt mit Hohenlimburg ein Gegner, für den unsere Qualität wohl nicht reichen wird“, erklärt Trainer Willi Vering.

