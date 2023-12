Andreas Sander umkurvt die engen Tore beim Super G in Bormio.

Ski Alpin „Nicht wohlgefühlt“: Sander enttäuscht bei Super G in Bormio

Ennepetal/Bormio Nach einem souveränen ersten Auftritt Italien, kommt der Ennepetaler an Tag zwei nicht in Fahrt. So geht es jetzt im neuen Jahr weiter.

Nach einer souveränen Abfahrt in Bormio, die für Andreas Sander letztendlich nur mit dem 19. Platz belohnt wurde, nach der er sich aber zufrieden zeigte, konnte er den Schwung nicht mit in den Super G nehmen. Beim zweiten der Wettkämpfe in Bormio kam der Ennepetaler nicht in Fahrt und landete auf Platz 35.

Weniger Gleitpassagen und engere Kurven als noch bei der Abfahrt am Vortag: Etwas, womit Andi Sander normalerweise klar kommt. „Im Super G geht es meistens leichter bei mir, aber ich war deutlich schlechter heute. So ganz erklären kann ich es mir noch nicht“, sagte Sander im Interview. Der Vierte der Super-G-Wertung aus dem Vorjahr fand zu keinem Zeitpunkt ein wirkliches Gefühl für die Strecke. Vor allem im unteren Teil lief ihm immer wieder der Außenski weg, auf den er auch oben keinen Zug bekam.

Sander kann sich Leistung nicht erklären

Oft standen seine Ski zu breit, in der Hocke riskierte er nicht so viel. „Ich hab mich von oben bis unten nicht gefühlt und habe den Außenski einfach nicht unter den Körper bekommen“, so Sander. Er sich auch während seines Durchgangs bewusst gewesen, dass seine Fahrt sich langsam anfühlt, Gründe fand er jedoch für seine Leistung nicht. Auch den Super G fuhr er noch mit leichten Hüftproblemen von seinem Sturz. Umso besser machte es wieder einmal der Schweizer Marco Odermatt, der über dreieinhalb Sekunden schneller als Sander ins Ziel kam (1:27.72). Odermatt kam vor Raphael Haaser und Aleksander Kilde auf das oberste Podest.

Die Zeit über den Jahreswechsel will Sander nun als kleinen Neuanfang nach seiner Verletzung nutzen. „Es gibt jetzt eine kurze Pause, dann trainieren so gut es der Körper zulässt, es ist gerade ein schmaler Grad. Ich brauche das Vetrauen aus dem Training“, meinte Sander. Am Wochenende vom 12. bis 14. Januar geht es für den Ennepetaler nach Wengen, wo die Herren des alpinen Ski-Weltcups im Super-G, Slalom und beim legendären Lauberhorn-Rennen antreten.

