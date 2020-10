Neuling kommt zur Gevelsberger Heimpremiere

Doppelte Premiere in der Gevelsberger Halle West. Erstes Heimspiel der neuen Saison in der Handball-Verbandsliga. Erstes Heimspiel in Zeiten der Corona-Pandemie. Manager Christof Stippel hat vor dem Derby gegen Aufsteiger HSG Hohenlimburg bereits die Maßnahmen erläutert, die den geneigten Zuschauer am Samstagabend (Anwurf: 19.15 Uhr) erwartet. Für den aus Hohenlimburg stammenden Gevelsberger Trainer Sascha Šimec („Wir sind sehr froh, überhaupt Ligaspiele vor Zuschauern austragen zu können. Jetzt liegt es an uns allen in der Halle dafür zu sorgen, dass die Konzepte eingehalten und niemand gefährdet wird.“) war es in der Woche wichtig, den Fokus auf den sportlichen Aspekt zu legen. Und das ist nicht einfach genug.

Aufsteiger ist nicht zu unterschätzen

Wenn der nicht zu unterschätzende Aufsteiger in der Halle West vor maximal 220 Zuschauer – davon dürfen 44 Gäste-Fans im eigenen Block Platz nehmen – seine Visitenkarte abgibt, kann Gevelsberg von den eigenen Stärken profitieren, kann da ansetzten, was in Herne beim Auftaktsieg geklappt hat. Die spielerische und personelle Breite wusste die heimische HSG erst nach der Pause auszuspielen. Vor dem Seitenwechsel stotterte der gevelsberger Motor noch stark, war noch viel Sand im Getriebe. „Wir haben einige Zeit gebraucht, um zu unserem Spiel zu finden. In der zweiten Halbzeit ist uns das deutlich besser gelungen“, analysierte Šimec.

Die personellen Voraussetzungen für die Gevelsberger sind gut, die angeschlagenen Spieler sind auf einem guten Weg. Für Šimec selbst ist das Spiel ein ganz Besonderes, schließlich arbeitete er selbst vor einigen Jahren als Trainer der Hohenlimburger und feierte in dieser Zeit unter anderem den Aufstieg in die Verbandsliga. „Ich freue mich auf einige bekannte Gesichter und einen tollen Gegner.“