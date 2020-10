Neuling Gevelsberg II holt gegen Herdecke-Ende ersten Punkt

Gevelsberg. Starke Deckung, starker Keeper – so holt die Gevelsberger HSG-Reserve als Neuling den ersten Punkt in der Handball-Landesliga.

Der Neuling der Handball-Landesliga, HSG Gevelsberg-Silschede II, ist in der neuen Umgebung angekommen. Das zeigt jedenfalls die Leistung zur Heimpremiere mit dem erkämpften 22:22 (14:13) gegen die favorisierte HSG Herdecke-Ende. Der erste Punktgewinn war der verdiente Lohn am Ende eines hochspannenden Spiels. „Natürlich hätten wir lieber die zwei Punkte mitgenommen, aber wir können mit dem Resultat und vor allem unserer Leistung sehr zufrieden sein“, befand Trainer Marco Luciano.

Vorgaben exzellent umgesetzt

Seine Mannschaft setzte die Vorgaben exzellent um und stellte von der ersten Minute an eine sehr gute Deckung. Das starke Tempospiel der Gäste kam kaum zur Geltung, da die heimische HSG im Angriff ballsicher agierte und sich nur wenige Fehler erlaubte. Über weite Strecken lagen die Gevelsberger in Führung, erst Mitte des zweiten Durchgangs wendete sich das Blatt zugunsten der Herdecker. Davon ließen sich die Hausherren nicht beeindrucken und gingen elf Minuten vor dem Spielende mit 22:20 in Führung. In der Schlussphase entwickelte sich eine Abwehrschlacht.

Beide Teams verteidigten leidenschaftlich und ließen keine guten Würfe zu. Drei Minuten vor dem Abpfiff glich Herdecke aus, in der Folge verpassten es sowohl die Gevelsberger als auch die Herdecker, die Partie für sich zu entscheiden. Am Ende stand eine leistungsgerechte Punkteteilung, mit der beide Parteien leben können. „Wir haben gegen einen sehr guten Gegner gespielt und uns im Vergleich zur letzten Woche klar verbessert, vor allem die Deckung um unseren Innenblock war sehr gut. Das Positive überwiegt heute eindeutig“, so Luciano.

HSG Gevelsberg-Silschede II: Scharf, Schöler – Pottkämper 6/1, Eichhorn 5, Cramer 4, Schubert 2, Peters 2, Lünenschloss 2, Priggert 1, Kling, Viehweg, Kositza, Kimmel, Isenberg.