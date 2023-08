Neues Team der EN Baskets Schwelm präsentiert sich erstmals

Schwelm. Das Team steht, alle Spieler sind im Training und jetzt ist es Zeit für einen ersten Test: Die EN Baskets zeigen ihr Team beim Turnier in Hagen.

Sechs Wochen vor dem Start in die neue Saison haben die EN Baskets Schwelm die Vorbereitung auf die neue Saison in der ProB aufgenommen. Das neuformierte Team von Trainer Falk Möller trainiert momentan eifrig, eine erste Gelegenheit für die Anhänger die Mannschaft zu beobachten, gibt es am Wochenende bei einem Vorbereitungsturnier der BBA Hagen – samt knackigen Aufgaben für die Schwelmer Basketballer.

Viel erwartet Trainer Falk Möller von seinen Schützlingen in Hagen nicht. „Das wird für uns vor allem ein großes Kennenlernen im Wettkampf“, sagt er. Vier Spieler aus der Vorsaison müssen sich an gleich sieben neue Mitspieler gewöhnen – die ersten Eindrücke im Training stimmen Möller jedenfalls positiv, die richtige Mischung gefunden zu haben. „Das passt schon ganz gut, wir haben viel Intensität im Training“, sagt Möller. Diese Intensität erhofft er sich am Samstagabend in der Otto-Densch-Halle in Hagen auch, wenn die Schwelmer wie in den vergangenen Jahren beim „Goldschmiede Adam“-Cup teilnehmen werden.

Knackige Aufgabe im Halbfinale für Schwelm

Im Halbfinale geht es gegen den ambitionierten Gastgeber und Regionalligisten BBA Hagen Kodiaks (20 Uhr). Das zweite Halbfinale bestreiten ProB-Aufsteiger Ademax Ballers Ibbenbüren und Regionalligist TuS HammStars um 17.45 Uhr. Die Verlierer spielen dann am Sonntag um 13.30 Uhr den dritten Platz aus, ehe das Finale um 16 Uhr in Szene geht.

Nach der zweiten Trainingswoche treten die EN Baskets dann im Rahmen der Saisoneröffnung der TuS HammStars gegen den Regionalligisten an. Erstmals vor heimischen Publikum präsentieren sich die Schwelmer am 17. September. Der Gegner steht dabei noch nicht fest. Zwei Wochen später am 30. September eröffnen die EN Baskets die Saison dann auch offiziell mit dem Heimspiel gegen Wedel.

