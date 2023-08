Neues Schwelmer Team wird mit müden Beinen Dritter

Hagen/Schwelm. Eine Niederlage und einen souveränen Sieg gab es beim Vorbereitungsturnier in Hagen für die Schwelmer Basketballer. Möller sieht guten Test.

Zum Turniersieg hat es nicht gereicht, aber der war für Falk Möller, Trainer der EN Baskets Schwelm, beim ersten Zusammenkommen seines Teams in einem Wettbewerb ohnehin nicht vorrangig. Beim „Goldschmiede Adam-Cup“ des Basketball-Regionalligisten BBA Hagen landete der Schwelmer ProB-Ligist auf dem dritten Rang. Den Einzug in das Endspiel hatte das Möller-Team am Samstagabend durch eine Niederlage nach Verlängerung gegen Hagen verpasst. Am Sonntag folgte dann ein souveräner Sieg über Liga-Konkurrent Ibbenbüren.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Erst seit dieser Woche trainieren die Schwelmer in ihrer neuen Aufstellung gemeinsam. „Das hat man in einigen Szenen auch gesehen, was aber völlig normal ist“, sagte Falk Möller unmittelbar nach der Halbfinal-Niederlage gegen die BBA Hagen. Dort hatte sein Team kurz vor Ende der Partie eigentlich sicher geführt, konnte diesen Vorsprung aber nicht über die Zeit retten. „Hagen ist kurz vor dem Saisonstart und dementsprechend auch schon viel weiter. Wir waren am Ende sehr müde“, analysierte Möller. Diese Müdigkeit sorgte dann in der Schlussphase und vor allem in der Verlängerung für viele Ballverluste, die Hagen vor allem über den schnellen Point-Guard Shawn Scott zu Punkten nutzte. Am Ende stand ein 101:94 auf der Anzeigetafel.

Reuter und Miller hinterlassen guten Eindruck

Im Spiel um den dritten Platz am Sonntag gegen ProB-Aufsteiger AdemaxBallers Ibbenbüren bescheinigte Möller seinem Team einen Schritt nach vorne. Im dritten Viertel führten die EN Baskets bereits mit 21 Punkten Vorsprung, ehe sich auch hier die Belastung der intensiven Trainingswoche und des Spiels am Vortag bemerkbar machte und Schwelm den Gegner noch etwas näher herankommen ließ.

„Das war ein guter Test für uns“, befand Möller nach dem 72:65-Erfolg. Einen guten Eindruck hinterließen vor allem Rückkehrer Thomas Reuter und der neue Center Khalil Miller, dessen physische Verteidigung unter dem Korb in Ansätzen immer wieder zum Vorschein kam. Am kommenden Wochenende testen die EN Baskets dann bei den TuS HammStars, die das Finale in Hagen mit 81:75 für sich entscheiden konnten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm