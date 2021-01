NBA bleibt ein Traum von Daniel Mayr aus Schwelm

Schwelm Der Leidensgeschichte folgt ein Leistungsschub. So wurde der Baskets-Spieler zu einem der wichtigen Akteure im Schwelmer Spiel.

Vor rund einem Jahr endete in einer kleinen Sporthalle in Berlin eine Leidensgeschichte. Daniel Mayr stand nach dreieinhalbjähriger Verletzungspause erstmals wieder während eines Profi-Basketballspiels auf dem Feld. Für die EN Baskets Schwelm stand der 2,18 Meter große Center bei den TKS 49ers Stahnsdorf unter den Körben. In den folgenden Wochen merkte man Mayr seine lange Abwesenheit vom Profisport noch an – dann kam die Corona-Unterbrechung.

Anspruch, Führungsrolle einzunehmen

In der laufenden Saison ist es der Anspruch des 25-Jährigen, eine Führungsrolle im Team vom Trainer Falk Möller einzunehmen. Am vergangenen Wochenende gelang Mayr das auch endlich. Zum Sieg gegen die WWU Baskets Münster trug Mayr 13 Punkte und sechs Assists bei. Coach Möller lobte seinen Center im Anschluss an die Partie: „Hervorzuheben ist mit Sicherheit Daniel Mayr, der ein super Spiel gemacht hat.“ Denn: Während der Partie gegen den Aufstiegsfavoriten wurde deutlich, warum Mayr von einigen Jahren noch als das größte deutsche Center-Talent galt und die Basketball-Abteilung des FC Bayern München auf den damals 18-Jährigen aufmerksam wurde.

Kurzeinsätze in der Euroleague

Nach mehreren Einsätzen in der ersten Basketball-Bundesliga und sogar einigen Kurzeinsätzen in der Euroleague folgte im Sommer 2016 dann jedoch der Moment, der Mayrs Karriere grundlegend infrage stellen sollte. Im Training verletzte sich Mayr schwer am Knie. Die Kniescheibe sprang heraus und es wurde unter anderem ein Meniskusschaden diagnostiziert. Nach mehreren Behandlungsfehlern und einem zwischenzeitlichen Wechsel zu den Frankfurt Skyliners dauerte es dreieinhalb Jahre, bis Mayr wieder auf dem Feld stehen konnte. In den vergangenen zwölf Monaten steigerte Mayr seine Leistungen immer weiter, im Spiel gegen Münster zeigte der Center seinen bisher wohl stärksten Auftritt im Baskets-Trikot.

Auf die Frage, was ihm das Sonderlob seines Trainers bedeutet, antwortet Mayr bescheiden: „Das ist natürlich eine Bestätigung und freut mich, aber letzten Endes messe ich dem keine übergeordnete Bedeutung zu. Ich als Spieler und wir als Team haben trotzdem noch einen weiten Weg vor uns.“

Sieg gegen Münster der richtige Schritt

Zufrieden ist der ehrgeizige Center mit dem bisherigen Saisonverlauf aus persönlicher Sicht bisher nämlich überhaupt nicht: „Das Spiel gegen Münster war ein Schritt in die richtige Richtung. Die Saison lief bisher für mich nicht so, wie ich es mir für das Team und mich selbst vorgestellt, beziehungsweise gewünscht, habe. Da tut es gut, mal wieder ein gutes Spiel zu haben. Ich bin mir bewusst, dass das eigentlich meine Standard-Leistung sein sollte“, sagt er.

Ohnehin hatte sich Mayr für die bisherige Spielzeit einen deutlich besseren Saisonverlauf für sich und seine Baskets gewünscht: „Ich denke, wir haben uns bisher deutlich unter Wert verkauft. Unser Anspruch muss es sein, um die Plätze eins bis drei mitzuspielen und auch im Aufstiegsrennen ein Wörtchen mitzureden. Bisher standen wir uns selbst im Weg. Schaffen wir es, das zu ändern, ist nach oben hin alles drin und genau das ist mein Ansporn“, blickt er auf die Restsaison voraus. „Ob ich nächste Woche wieder so ein offensiv starkes Spiel machen werde, kann ich nicht sagen, aber ich werde auf jeden Fall zwei Dinge versuchen: Alles zu geben und dabei Spaß zu haben. Auf alles andere habe ich wenig Einfluss“, so der Baskets-Center.

Mayr will sich für höhere Ligen empfehlen

Die Voraussetzungen für einen erfolgreichen weiteren Saisonverlauf stimmen mittlerweile wieder. Mayr hat nach seiner schweren Verletzung kaum noch Beschwerden im lädierten Knie: „Die Verletzung behindert mich kaum noch und ich merke, wie ich vor allem basketballerisch langsam wieder an alte Leistungen anknüpfen kann. Auch, wenn wir noch einiges an Training fehlt“, erklärt er.

Was seine Planungen über die Saison hinaus anbelangen, kann oder will Mayr noch keine Aussage treffen. „Da bin ich vorsichtig. Vor allem jetzt mit Corona ist vieles ungewiss. Grundsätzlich will ich aber auf jeden Fall nochmal angreifen und mich für höhere Ligen empfehlen. Ob dabei mein altes Ziel, die NBA, immer noch in Frage kommt, wage ich zu bezweifeln, aber ich werde es zumindest versuchen!“

