Nachspielzeit-Theater: Vier Kreisliga-Spiele auf einen Blick

Gevelsberg. Beim SCO III, Ararat, Vatanspor und Herdecke gibt es Nervenkitzel pur. Die weiteren Partien des Kreisliga-Spieltages kompakt zusammengefasst.

Nervenkitzel pur für den SC Obersprockhövel III, Ararat Gevelsberg, Vatanspor Gevelsberg und die TSG Herdecke. Ganz späte Tore führen zu Entscheidungen in torreichen Spielen der Fußball-Kreisliga A2.

Der SC Obersprockhövel III trennt sich mit 3:3 (1:1) vom SV Ararat Gevelsberg. Eigentlich hatte der Unparteiische fünf Minuten Nachspielzeit angezeigt. Am Ende waren es 13. SCO-Trainer Felix Dargel hatte parallel gestoppt. Seine Elf hätte die Partie schon eher entscheiden können, aber nur Pascal Remmy (zweimal) und Lukas Brass trafen. Auch Ararats Spielertrainer Ishak Aykoc ärgerte sich über vergebene Chancen auf der anderen Seite. Seine Elf spielte rund 20 Minuten in Unterzahl, da Maruan Karim Gelb-Rot sah. Zur kuriosen und entscheidenden Situation: Nach einer dritten Ecke in Folge entschied der Schiri auf Elfmeter, weil der Ball an die Hand von Lukas Hain gesprungen sein soll. Der sagte allerdings selbst, es sei die Brust gewesen. Doch Ararat durfte beim Stand von 2:3 zum Strafstoß antreten und Atik Oktay nutzte die Gelegenheit zu seinem dritten Treffer und zum Ausgleich.

Vom Innenpfosten ins Gesicht

Die SG Vatanspor gewinnt mit 4:3 (1:1) gegen die TSG Herdecke. In den Schlussminuten wurde es hektisch. Das 3:3 für die TSG fiel in der 90. Minute nach einem langen Ball durch Erik Menn. Vorher trafen Til Hufer und Florian Drevermann für Herdecke sowie Mahzuni Erdag, Bülend Can und Monthian Sriphrom für Vatanspor. In der 91. Minute segelte eine Gevelsberger Ecke in Richtung des zweiten Pfostens. Mahzuni Erdag drückte den Ball mit der Brust noch rein. Danach gab‘s für Herdecke sogar noch zwei Chancen. „Einmal schießen sie den Ball an den Innenpfosten und er springt mir ins Gesicht, aber nicht ins Tor“, erzählt Vatanspors Torwart und Trainer Baris Hanyildiz.

Die TSG Sprockhövel II gewinnt mit 2:0 (1:0) gegen den FC SW Silschede. Til Yannick Hasenbein und Simon Bukowski sicherten der TSG Sprockhövel II die nächsten drei Punkte, die damit neben Liga-Primus SC Wengern und der SpVg. Linderhausen eine weiße Weste behält. Dadurch, dass Wengern ein Spiel mehr absolviert und ebenfalls gesiegt hat, steht die TSG weiterhin auf Platz zwei.

Gegen Breckerfeld II setzte sich der SC Wengern mit 4:0 (1:0) durch. Marvin Sell (2), Bindar Aslan und Florian Grube schossen die Wengerander Treffer. Zudem sah ein Wengern-Spieler kurz vor dem Spielende die glatt Rote Karte. Wengern bleibt Tabellenerster.

