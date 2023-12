Ski Alpin Nach Sturz: Sander startet souverän in Bormio

Ennepetal/Bormio Trotz notgedrungener Trainingspause zeigt der Ennepetaler Skifahrer eine saubere Leistung beim ersten von zwei Wettkämpfen in Italien.

Dass Andreas Sander nach seinem schweren Trainingssturz vor gut zwei Wochen nicht komplett bei Hundert Prozent sein konnte, war zu erwarten. Was er dennoch bei der Abfahrt im italienischen Bormio zeigte, konnte sich unter diesen Umständen mehr als sehen lassen. Auf der Stelvio fuhr der Fahrer der SG Ennepetal auf den 18. Platz, wurde bester Deutscher und präsentierte sich mit einer souveränen Leistung.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Lange musste Sander nicht auf seinen Durchgang warten. Als erster Starter ging es für das Ennepetaler Ski-Ass auf eine der schnellsten und technisch anspruchsvollsten Strecken des Ski-Alpin-Weltcups. Dass Sander die technischen Qualitäten besitzt, um die Abfahrt zu bewältigen, ließ er schnell aufblicken. Er wechselte seine Ski nach dem Abschlusstraining und fuhr die Tore deutlich enger an als noch am Vortag. Auf dem Salto San Pietro brachte ihn auch der 46-Meter-Sprung nicht aus der Bahn und agierte zu keiner Sekunde passiv auf der schwierigen Strecke. „Ich war überhaupt nicht fit, hatte Schmerzen und hab heute alles probiert. Es war heute schwierig, aber ich bin gar nicht so unzufrieden“, sagte Sander im Interview.

Am Ende fuhr Sander mit einer Zeit von 1:53,46 knapp eine Sekunde schneller als im Training und sogar eine Sekunde schneller als der Gewinner des Vorjahres, auch wenn die Strecke minimal anders war. Eine saubere Fahrt brachte ihm vorübergehend die Führung, bis Cyprien Sarrazin mit einer Wahnsinns-Fahrt von 1:50,73 die beste Zeit des Tages aufstellte und sich früh den Sieg sicherte. Auch der Schweizer Marco Odermatt machte es ihm gleich, blieb aber knapp hinter dem Franzosen (+0.09 Sekunden).

Überraschend waren das Ausscheiden vieler Favoriten. Aleksander Kilde verpasste ein Tor, Dominik Paris und Marco Schwarz stürtzen. Letzterer sorgte für einen kurzen Schock-Moment und musste mit dem Hubschrauber abgeholt werden. Am Ende kam der Kanadier Cameron Alexander hinter Sarrazin und Odermatt aufs Podest, die Deutschen Simon Jocher und Josef Ferstl auf Rang 20 und 36, Romed Baumann schied aus.

Am Freitag, den 29. Dezember, geht es für Sander direkt wieder in Bormio weiter, diesmal im Super G (11.30 Uhr, ARD).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm