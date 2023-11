Nach Presseausschluss: Wir schauen weiter genau hin

Gevelsberg Kritisch zu sein und den Finger in die Wunde zu legen, ist auch im Amateursport wichtig. Ein Kommentar zum Ausschluss der Presse.

Es ist wichtig zu verstehen, dass wir als Redaktion kein Problem mit dem SV Ararat Gevelsberg haben. „Ich berichte lieber über Fallrückziehertoren aus 50 Metern“, ist inzwischen ein geflügtes Wort im Gespräch mit Leserinnen und Lesern geworden, die uns fragen, wieso wir regelmäßig über Übergriffe auf Sportplätzen berichten. Das Interesse an diesen Berichten ist groß, viel wichtiger ist mir persönlich aber, dass die Fußballer merken, dass wir als Berichterstatter genau hinschauen und ebenfalls lieber über Traumtore berichten wollen.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Genauso wenig wie wir ein Problem mit dem SV Ararat haben, haben wir ein Problem mit der Vorsitzenden Vanessa Aufermann. Ganz im Gegenteil, Frau Aufermann und die Mitarbeitenden dieser Redaktion stehen im engen und fairen Austausch. Das sie nun beim Kreissportgericht im Amt bleibt, nehmen wir so hin – auch wenn ich persönlich mir gewünscht hätte, dass jemand vom Kreisvorstand bei uns fragt, was sich überhaupt abgespielt hat. Trotzdem ist das Verhalten vom vergangenen Sonntag mit keiner Silbe gutzuheißen. Pressefreiheit, und ich glaube, das ist inzwischen auch beim SV Ararat angekommen, ist ein hohes Gut in einer Demokratie und darf nicht eingeschränkt werden. Davon lassen wir uns nicht abbringen, egal, wer da versucht uns, vor allem in den „sozialen“ Medien, einzuschüchtern. Wer sowas tut, begibt sich auf dünnes Eis.

Keine Kampagne gegen irgendjemanden

Wir werden auch in Zukunft genau hinschauen. Wir werden auch wieder zu Heimspielen des SV Ararat oder anderen Vereinen, denen unsere Berichterstattung nicht passt, gehen und das berichten, was passiert ist. Nicht einseitig und schon gar nicht als Teil einer Kampagne gegen irgendeinen Verein oder einen Teil dieser Gesellschaft. Unser Journalismus ist unabhängig, kritisch und legt die Finger in die Wunde, alles andere ist „Hofberichterstattung“ und gehört nicht zu unserem Aufgabengebiet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm