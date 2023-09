Basketball Oberliga Nach Klatsche in Gerthe bleibt in Schwelm die Zuversicht

Bochum/Schwelm. Der TV Gerthe gilt in der Basketball-Oberliga als heißester Titelanwärter – und das mussten auch die RE Baskets Schwelm leidvoll erfahren.

Viel hatte sich das Team von JP Buchwald nicht vor dem Gastspiel beim Meisterschaftsfavoriten TV Gerthe ausgerechnet. Entsprechend hielt sich die Enttäuschung der Oberliga-Basketballer der RE Baskets Schwelm nach der deutlichen 39:77 (14:32)-Niederlage auch in Grenzen – der Frust darüber war aber nicht von der Hand zu weisen.

Zu den düsteren Aussichten vor dem Spiel gegen den stark besetzten TV Gerthe kam auf Schwelmer Seite noch erschwerend hinzu, dass mit Epay Nguan und Rene Uhlmann zwei Spieler fehlten, kurzfristig musste zudem Dominik Stodolski passen. Unter diesen schlechten Voraussetzungen zeichnete sich von Beginn ab, dass die RE Baskets in Bochum nicht viel zu bestellen haben würden.

Trotzdem hielt sich das Ergebnis lange in Grenzen. „Wir hatten uns vorgenommen, Bochum unter 60 Punkte zu halten und selbst 40 oder mehr zu machen“, sagte Co-Trainer Buchwald nach der Partie. Das gelang bis zum Ende des dritten Viertels auch, dann aber machten sich der dünne Kader und die Stärke des Gegners bemerkbar.

Die Zuversicht auf Erfolg ist da

Am kommenden Freitag gehen die Schwelmer in ihr drittes Spiel, dann aller Voraussicht nach wieder unter besseren personellen Voraussetzungen. „Wir haben nach dem Spiel noch lange zusammengestanden. Klar sind wir frustriert, aber die Zuversicht hat hier keiner verloren“, so Buchwald. Ziel sei es, mit einem guten Auftritt und einem positiven Ergebnis gegen Langendreer in die Herbstpause zu gehen.

RE Baskets Schwelm: Wessel (16), Henkel (6), Diehl (6), Karafillidis (4), Neumann (2), Dürholt (2), Osei (2), Epping (1).

