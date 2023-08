Nach erschreckendem Auftakt: Silschede kündigt Änderungen an

Gevelsberg. Silschede startete Donnerstag äußerst schwach in die Saison. Der Verein reagiert bereits nach dem ersten Spieltag auf die Auftaktpleite deutlich.

Der FC SW Silschede ist am Donnerstagabend mit einem erschreckend schwachen Auftritt und einer 0:3-Niederlage gegen den TuS Hasslinghausen in die neue Saison gestartet, hätte auch deutlich höher verlieren können – nun soll am zweiten Spieltag gegen den SC Wengern eine Steigerung her.

„Unser Trainer wird seine Schlüsse aus dem Spiel ziehen und das wird man wohl auch in der Aufstellung am Sonntag merken. Die Art und Weise bedeutet vor allem, dass wir direkt am Sonntag darauf reagieren werden und nicht wieder eine halbe Saison warten werden“, sagt Vorstandsmitglied und Spieler Ruben Filter zu der Auftaktpleite. Vergangene Spielzeit erlebte Silschede einen Horrorstart mit nur einem Punkt aus neun Spiele und geriet dadurch zeitweise in Abstiegsgefahr.

Coach Schumacher bleibt positiv

Auch Trainer Thomas Schumacher wünscht und erwartet eine Steigerung von seiner Mannschaft. Doch er sieht die Lage nach dem ersten Spieltag auf keinen Fall besorgniserregend: „So krass sehe ich das tatsächlich nicht, es war auch nur das erste Spiel. Ich bin guten Mutes, dass wir es am Wochenende wieder besser machen und ein anderes Gesicht zeigen werden“, ordnet er nach dem ersten Pflichtspielauftritt seiner Mannschaft die Situation ein. Fehler sollen gegen Wemgern nun abgestellt werden. Der Silscheder Coach bleibt insgesamt positiv gestimmt und möchte nicht in Ungeduld verfallen.

