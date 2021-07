Nach dem Unwetter: Jeder hilft so gut er kann

Am vergangenen Mittwoch haben sich die Meldungen über die katastrophalen Auswirkungen des Unwetters überschlagen. Jetzt häufen sich die Meldungen über verschiedene Hilfsaktionen. Sportlerinnen und Sportler sind ebenfalls betroffen, Sportlerinnen und Sportler helfen. Entweder alleine oder mit ihren Vereinen.

Jede und jeder hilft so gut er oder sie kann, bietet Hilfe bestmöglich an. So unterschiedlich wie die Sportarten und Vereine sind, so unterschiedliche sind die Optionen der Hilfen. Benefizspiele oder -turniere wie vom Golfclub, den Vogelsangern Kicker und den Basketballern aus Schwelm gehören genauso dazu wie Spendenaktionen wie von Dauerläufer „Kluti“, tatkräftige Unterstützungen oder einfach die Hinweiser auf weitere Aktionen. Alles hilft.

Es gibt keinen Wettbewerb, wer am besten helfen kann. In dieser Situation gibt es einfach nur Hilfe, jeder noch so kleine Handgriff zählt. Klasse, wie die Sportlerinnen und Sportler anpacken.

