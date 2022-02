Nach 2:1-Führung: Gevelsberg trotzt Kierspe einen Punkt ab

Kierpse/Gevelsberg. Fast hätte der FSV Gevelsberg den bisherigen Dominator der Fußball-Bezirksliga geschlagen – mit dem Remis dürfte man aber auch zufrieden sein.

Der Dominator der Fußball-Bezirksliga hat einen ersten Fleck auf seiner bisher blütenreinen Weste: Gegen den FSV Gevelsberg reichte es für den bisher in jedem Spiel siegreichen Kiersper SC nur zu einem 2:2 (0:2)-Remis. Die Gevelsberger verpassten es nach einer 2:1-Führung nur knapp, dem Tabellenführer gleich auch die erste Niederlage beizubringen.

Dabei gelang es den Bachtalern sogar im Kiersper Stadion Felderhof durch Ramazan Ünal und Nasir Bartu zweimal in Führung zu gehen und diese mit in die Pause zu nehmen. Wie schon im Hinspiel trafen die Kiersper aber in der Schlussphase der Partie. Einen zu kurz geklärten Eckball nahm Andreas Kalman im Rückraum direkt, durch mehrere Beine hindurch fand der Ball den Weg zum 2:2 ins Tor. Und fast wäre den Sauerländern sogar noch das Siegtor gelungen,, doch Stefanos Kafetzis vergab kurz nach dem Ausgleichstreffer das, was landläufig als „Großchance“ bezeichnet wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm