Fußball Bezirksliga Muzzi gegen Valdix: Duell der Top-Torjäger an der Rennbahn

Schwelm Wenn es kalt und nass wird, zieht der VfB Schwelm um. Auf der Rennbahn treffen zwei der besten Bezirksliga-Goalgetter aufeinander.

Jedes Jahr, wenn die Blätter gefallen sind, ziehen die Fußballer des VfB Schwelm vom Naturrasen am Brunnen auf den Kunstrasen an der Rennbahn. Im letzten Hinrundenspiel am Sonntag ist es soweit: Die Partie gegen SC Obersprockhövel II findet ab 14.30 Uhr auf dem weitläufigen Gelände des Leichtathletik-Stadions statt auf dem reinen Fußballplatz statt. Vor- oder Nachteil für den aktuellen Tabellenzweiten?

„Wir werden nicht überrascht und unvorbereitet am Sonntag auf dem Kunstrasen an der Rennbahn spielen. Die Jahreszeit und das aktuelle Wetter lassen es nicht zu, auf unserem Naturrasen zu trainieren und zu spielen. Unsere Spieler kennen die Kunstrasenplätze und sind bestens vorbereitet, die passenden Fußballschuhe hat jeder Spieler, und das Training findet ja auch auf dem Kunstrasen statt“, ordnet Uwe Jöns vom Sportvorstand des VfB die Situation ein.

Jonuzi erinnert sich gerne an Obersprockhövel

Auch Trainer Nermin Jonuzi bleibt gelassen: „Das ist natürlich eine Umstellung für meine Jungs“, sagt er und fügt hinzu: „Das wird auf jeden Fall eine spannende Partie, Obersprockhövel hat eine gute Hinserie abgeliefert. Wir lassen uns mal überraschen.“ Zu SCO-Trainer Markus Möller hat Jonuzi ein gutes Verhältnis – wie überhaupt zu dem Verein. Kein Wunder, hat er doch vor zehn Jahren als Spieler mit dem SCO den Aufstieg in die Landesliga geschafft. „Da war ich gerade vom WSV gekommen und habe in der Saison mit Muhidin Ramovic zusammen fast 90 Tore erzielt“, erinnert sich Jonuzi.

Apropos Tore: In der Partie treffen die aktuell treffsichersten Torschützen der Bezirksliga 6 aufeinander: Schwelms Gianluca Muzzi (17 Treffer) und SCO-Urgestein Alexander Valdix (13), die mit den ebenfalls 13-mal erfolgreichen Marc Kiewitt (BW Voerde) und Patrick Johann (VfR Sölde) das Top-Torjägerquartett bilden. „Für Spannung und Vorfreude ist also genügend gesorgt“, stellt Uwe Jöns fest. „Der VfB kann und steht für Spektakel. Wir freuen uns auf unsere Zuschauer und hoffen auf gutes Wetter.“ Da allerdings machen ihm die Meteorologen wenig Hoffnung. Sie sagen böigen Wind und eine hohe Regenwahrscheinlichkeit voraus.

