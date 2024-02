Möller vor Wedel-Spiel: „Am Ende werde ich wohl entscheiden“

Schwelm Die EN Baskets Schwelm fahren mit zehn Siegen im Rücken zum Topspiel nach Wedel. Ein Spieler dürfte dabei aber fehlen.

Es hat nicht wirklich lange gebraucht, bis sich das neuformierte Team der EN Baskets Schwelm in dieser Spielzeit gefunden hatte. In dieser Findungsphase aber gab es eine Niederlage, für die sich das Team um Trainer Falk Möller am kommenden Samstag (19 Uhr) revanchieren kann. Mit 75:79 unterlagen die EN Baskets am ersten Spieltag in eigener Halle gegen den SC Rist Wedel, der, bis auf wenige Ausnahmen, in dieser Spielzeit durchweg zeigt, dass mit ihm zu rechnen ist.

Um bestens für das Spiel in der laut Möller „besonderen Halle“ in Wedel vorbereitet zu sein, reisen die EN Baskets wie vergangene Woche in Bernau erneut einen Tag vor dem Spiel an. „Das bedeutet nicht automatisch, dass wir gewinnen“, weiß Möller, „es erhöht aber die Chancen darauf.“ Statt der knapp vierstündigen Anreise in den Hamburger Vorort kommen die Schwelmer so am Spieltag ausgeruht in die Halle, die sie in Trainingseinheiten im Vorfeld bereits kennengelernt haben – mit all ihren Eigenheiten.

Einsatz von Merz mehr als fraglich

Trotz der beeindruckenden Siegesserie mit zehn Erfolgen hintereinander schaut Möller demütig auf das Duell des Tabellenzweiten Schwelm und dem Vierten Wedel. Die Gastgeber verfügen über eine Vielzahl an Talenten, die bereits Erfahrung in der Bundesliga oder dem Europacup bei den Hamburg Towers sammeln durften. Trotz der eigenen starken Serie pocht Möller auf bedingungslosen Einsatz seiner Spieler. „Wir dürfen auch nicht zu euphorisch werden und anfangen zu glauben, dass wir ein Team einfach her spielen können“, so der Trainer der EN Baskets, der in Wedel unter Umständen erneut auf Robert Merz verzichten muss. Eine Untersuchung stehe noch aus, angesichts der fast schon sicheren Playoff-Qualifikation wolle man aber einen längeren Ausfall verhindern, in dem man Merz nun einsetze. „Am Ende werde ich wohl entscheiden müssen“, sagt Möller.

Große Bauchschmerzen habe er aber bei einer Entscheidung gegen einen Einsatz seines Leistungsträgers aber nicht. „Die anderen Jungs haben bewiesen, dass sie das kompensieren können“, findet der Schwelmer Trainer.

