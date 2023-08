Mitmachen für die ganze Familie: Der Schwelmer SportAktivTag

Schwelm. Der Stadtsportverband veranstaltet den dritten SchwelmerSportAktiv Tag. Die ganze Familie kann sich bei den teilnehmenden Vereinen ausprobieren.

Der Stadtsportverband veranstaltet am Samstag, 12. August, den 3. Schwelmer SportAktivTag in und an der SchwelmArENa. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr wird es wieder ein Tag für die ganze Familie sein, bei der jeder sich nach Lust und Laune bei den teilnehmenden Vereinen und Verbänden ausprobieren kann.

Mit dabei sind in diesem Jahr: der Schwelmer Tennis-Club Rot Weiß, der Schwelmer Sport Club, TTF Schwelm, RSC Schwelm, der Judo Club Samurai, die Kampfsport Gemeinschaft EN-Süd, der AMC Schwelm, die Billard-Freunde Schwelm, die Schach Gemeinschaft EN-Süd, Rote Erde Schwelm, TC Blau Weiß Schwelm, die Schule für gesunde Bewegung und Fitness sowie Gesunde Ernährung by Jan Danowski.

Daneben ist die Dacho mit ihren Fanartikel vertreten, die VER mit ihrem Quiz-Bus und die Polizei mit einem Fahrrad-Parcours. Die Schwelmer Feuerwehr veranstaltet einen Lösch-Event und das städtische Jugendzentrum bietet Aktionen rund um Spiel und Spaß an. Für Verpflegung wird auch den gesamten Tag über gesorgt sein.

Wichtig in diesem Jahr ist: Wer mit dem eigenen Fahrrad statt dem Auto vorbei kommt, kann zum einen den Fahrrad-TÜV bei der Polizei absolvieren und nimmt zusätzlich an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es Fahrradmitnahme -Tickets der VER und Schwelmer Stadtgutscheine.

Jeder Teilnehmer am Schwelmer Sport Aktiv Tag erhält eine Plakette, mit der man sich bei allen Vereinen in einem kostenloses Probetraining später ausprobieren kann. Das Angebot ist kostenfrei und eine Anmeldung ist nicht nötig.

Mehr Informationen gibt es unter www.sportaktivtag.de

