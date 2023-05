Mit Oldham Jr. verliert Schwelm einen Führungsspieler

Schwelm. Das ist ein Verlust, den viele Fans der EN Baskets Schwelm bedauern: Kapitän CJ Oldham wird in der kommenden Saison nicht gelb und blau spielen.

Die ProB-Basketballer der EN Baskets Schwelm werden sich einen neuen Kapitän suchen müssen. Flügelspieler Calvin Oldham Jr. verlässt Schwelm nach anderthalb Jahren, wo der 32-Jährige innerhalb von kürzester Zeit nach seiner Ankunft im November 2021 zu einem Leistungsträger und Publikumsliebling wurde.

Oldham Jr. zog in beiden Spielzeiten in Schwelm in die Playoffs ein, schied aber jeweils in der ersten Runde gegen Ulm und Koblenz aus. In dieser Saison stand er in allen Spielen auf dem Feld und holte durchschnittlich 14,1 Punkte, 3,9 Assists und 7,8 Rebounds pro Partie.

Für Oldham war es keine leichte Entscheidung, die EN Baskets zu verlassen. „Es hat mich sehr gefreut, in den letzten zwei Jahren ein Teil der Mannschaft gewesen zu sein. Schwelm wird immer wie ein zweites Zuhause für mich sein“, wird er in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Schwelm konnte nicht mehr mitgehen

Trainer Falk Möller hätte einen wichtigen Führungsspieler in dieser Saison natürlich gerne gehalten. „Seine Leistungen in den letzten eineinhalb Jahren haben natürlich Interesse bei anderen Klubs geweckt. Es wird schwer für uns, diese Lücke zu schließen“, Möller. Letztlich waren die Versuche von ihm und Geschäftsführer Stephan Völkel also vergeblich, wie Völkel in der Pressemitteilung erklärt. „Wir kamen an einen Punkt, an dem wir nicht mehr mitgehen konnten, verstehen aber seine Entscheidung und respektieren sie auch“, so Völkel.

