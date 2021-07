Vielfältig ist der „Sport im Park“, am Samstag geht es mit dem Kampfsport von To San Ennepetal von 11 bis 13 Uhr auf dem Milsper Marktplatz los. Dann heißt es „Bruchtest wie Jackie Chan“. Unser Foto zeigt eine Aktion aus dem Jahr 2019 an der Musikmuschel im Hülsenbecker Tal.