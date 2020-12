Mit den Trickski über den Wolken

Ennepe-Süd. Florian Preuß aus Sprockhövel beendet mit 28 Jahren seine Trickski-Karriere. Nun ist er TV-Experte für die ARD Sportschau und Pro7.

Wenn er auf den Skiern im Schnee steht, kribbelt es doch wieder ein bisschen bei Florian Preuß. Vor allem im österreichischen Stubaital, wo die Kollegen mit Geschwindigkeit über die Pisten und Rampen jagen und dabei spektakuläre Sprünge samt Salti oder Schrauben präsentieren. Ganz so extrem ist der Sprockhöveler nun nicht mehr unterwegs. Der Trickski-Fahrer hat im Spätsommer seine Karriere beendet, ist aber weiterhin Teil des Nationalteams.

Seinen Rücktritt aus dem aktiven Wettkampfgeschehen erklärt Preuß mit seinem Alter. Mit 28 Jahren ist er für seine Sportart schon sehr alt. „Bei den Wettkämpfen trete ich gegen 18-Jährige an, die super fit sind und keinerlei Hemmungen haben“, sagt der Wintersportler, der in der Sommersaison mit der TSG Sprockhövel und dem Tennisschläger in die Bezirksliga aufgestiegen ist. „In Kombination mit dem Beruf geht es einfach nicht mehr auf dem hohen Niveau. Wenn man seinen Job zuverlässig machen möchte, kommt der Sport zu kurz“, so Preuß.

Er ist nun als Mentor für die aktiven Trickskifahrer des Deutschen Nationalteams dabei. Dafür eignet er sich aufgrund seiner Erfahrung, die er über viele Jahre selbst auf dem Schnee und in der Luft gesammelt hat.

Kommunikation nur über WhatsApp

Wenn es möglich ist, besucht er den Kader, der – wenn dies wiederum möglich ist – zu Wettkämpfen reist. „Es ist manchmal ein Problem aufgrund der Reisebestimmungen in der Corona-Zeit“, erzählt Preuß. So steht er mitunter auch nur über die modernen Kommunikationswege mit den Kollegen in Kontakt, ohne vor Ort zu sein.

„Ich unterstütze die Fahrer dabei, wenn sie neue Tricks lernen wollen. Ich erzähle ihnen, was wichtig ist. Man braucht auch eine Person, der man dabei vertraut. Da ich selbst bis zuletzt im Kader war, habe ich dieses Vertrauensverhältnis zu den Kollegen“, sagt der Sprockhöveler.

Im Optimalfall steht er mit den Kollegen zusammen auf der Piste und begleitet das Training. „Es gibt oftmals auch kleine Barrieren im Kopf, die man gemeinsam lösen kann, dazu ist das ‘On-Snow-Coaching’ hilfreich. Dort merkt man auch sowie erst, ob ein Trick im Schnee funktioniert. Vorher üben die Fahrer ihre Sprünge bereits, etwa auf Trampolinen, weil ja nicht das gesamte Jahr über Schnee liegt“, erklärt Preuß.

Er fährt dann auf der Piste schon noch ein bisschen mit, es reizt ihn natürlich noch. „Meine Tricks kann ich auch noch, selbst wenn ich seit März bis zuletzt nicht auf Skiern gestanden habe. Man ist dann schon etwas rostig zu Beginn. Aber ich ziehe mich jetzt aus dem professionellem Bereich zurück.“

Gefragter Experte für TV-Sender

Mittlerweile habe sich auch viel verändert, die jungen Fahrer lernen ganz andere Tricks. „Das Niveau entwickelt sich so schnell weiter, dass es Tricks sind, die ich nie gemacht habe“, gesteht Preuß. Doch er kennt sich trotzdem damit aus, weshalb er auch ein gefragter Experte für TV-Sender ist. Darüber hält er ebenfalls noch Kontakt zu seinem Wintersport. Zuletzt war er als Co-Kommentator bei dem Slope-Style-Weltcup im Stubaital für die Sportschau eingesetzt. Zuvor war er zweimal schon für Pro7Fun im Einsatz.

„Ich kenne die Leute, die springen und habe Insider-Informationen. Es macht Spaß, den Zuschauern dann zu erklären, was gerade mit den Athleten passiert oder was schwierig für sie ist“, freut sich Preuß.

Ein Weltcup in den USA wurde nun im Dezember Corona-bedingt abgesagt, der nächste Termin ist am 7. Januar in Österreich Dann wird es auch bei Preuß wieder kribbeln.