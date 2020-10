Minigolf: Wilhelms und die „Suche nach dem perfekten Schlag“

Minigolf hat so ziemlich jeder von uns schon einmal gespielt. Doch während der Besuch auf einer Minigolf-Anlage für die meisten Menschen nur Teil eines Sonntagsausfluges ist, fühlt sich Ralf Wilhelms dort zuhause. Der 53-Jährige ist der aktuell beste Spieler beim BSC Ennepetal und war schon Westdeutscher Meister. Er erklärt, was ihn an diesem Sport so fasziniert, warum er dabei manchmal drei Hosen übereinander trägt und wieso ein Titelgewinn nicht der größte Moment seiner Laufbahn war.

Herr Wilhelms, Sie sind 53 Jahre alt und lieben das Minigolf-Spiel. Warum begeistert Sie der Sport auch noch im fortgeschrittenen Alter?

Ralf Wilhelms: Ich hatte immer eine Faszination für dieses Spiel. Es ist die Suche nach dem perfekten Schlag. Die Frage: Wie schaffe ich es, den Ball in einem Schlag einzulochen? Das treibt mich an.

Wann hat Sie der Sport gepackt?

Da muss ich weit zurückgehen. (lacht) Ich spiele seit 1989, da war ich 22 Jahre alt. Damals wurde ich von Wolfgang Ullrich angesprochen, der eine Sterngolf-Anlage in Ennepetal hatte. Ich war zusammen mit meinem Großvater öfter auf der Anlage gewesen und Ullrich fragte mich, ob ich nicht in den Verein eintreten wollte. So bin ich Mitglied des BSC Ennepetal geworden und bis heute dabei geblieben.

Sterngolf, Minigolf – wie unterscheidet sich das alles?

Hinter dem Begriff Minigolf verbergen sich mehrere historisch gewachsene Systeme, darunter Sterngolf, Filzgolf und Cobigolf. Ich habe mit Sterngolf angefangen und da ist unser Verein heute auch noch beheimatet. Diese Variante entstand in den 1960er Jahren und wurde von Wolfgang Ullrich mitbegründet. Das eigentliche Minigolf-Spiel entstand in den 1950er Jahren in Italien, aber weil Ullrich die Lizenz dafür nicht bezahlen wollte, hat er eine Alternative gesucht und so entstand Sterngolf.

Aber was ist beim Sterngolf nun genau anders als beim Minigolf?

Beim Minigolf sind die Bahnen zwölf Meter lang und 1,25 Meter breit. Beim Sterngolf sind sie acht Meter lang und einen Meter breit. Charakteristisch ist die letzte Bahn, bei der der Endkreis die Form eines fünfzackigen Sterns hat. Die anderen Systeme haben sich aber stärker verbreitet, Sterngolf wird vor allem in Nordrhein-Westfalen, in den Niederlanden und Österreich gespielt.

Die meisten Menschen kennen Minigolf als Freizeitveranstaltung für die ganze Familie. Aber was steckt aus sportlicher Sicht dahinter?

Es gibt eine Organisation, die World Minigolf Sport Federation, in der über 60 Nationen organisiert sind. Alle zwei Jahre findet eine Weltmeisterschaft statt, letztes Jahr in China, die haben ein richtig großes Event daraus gemacht. In den Jahren dazwischen gibt es Europameisterschaften, die sind dieses Jahr aber wegen Corona ausgefallen.

Sind die Anstrengungen bei Turnieren dieser Art vor allem mentaler Natur, oder auch körperlicher?

Man benötigt eine gewisse Kondition. Nur dann stimmt die Konzentration. Ich nehme mal eine Deutsche Meisterschaft als Beispiel. Das sind vier Turniertage von acht Uhr morgens bis 18 Uhr abends. Man hat auch Pausen dazwischen, aber jeder Teilnehmer spielt vier Runden am Tag. Da muss man die Konzentration aufbauen und halten können. Ein Fehlschlag kann über Sieg und Niederlage entscheiden. Man muss auch mindestens eine Woche vorher anreisen, um die anlagenspezifischen Eigenschaften im Vorfeld auszutrainieren.

Was bedeutet das?

Nicht jede Bahn ist gleich zu spielen, auch wenn sie die gleichen Hindernisse hat. Es kann etwa immer ein leichtes Gefälle geben. Es gilt herauszuarbeiten, was der perfekte Schlag ist, um mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 bis 90 Prozent einlochen zu können. Dabei spielen auch die äußeren Bedingungen eine Rolle. Die Bälle verändern ihre Eigenschaften je nach Temperatur. Ein Ball kann bei 20 Grad gut funktionieren, aber bei 10 Grad nicht. Daher muss ich ihn unter Umständen anwärmen. Profis haben teilweise einen Heizkoffer dabei, in denen sie den Ball aufheizen, um ihn mit der richtigen Temperatur zu spielen. Als Amateur hat man stattdessen schon mal zwei oder drei Hosen übereinander an. Je näher der Ball am Körper aufbewahrt wird, desto wärmer ist er.

Ist das alles Übungssache? Kann jeder richtig gut werden, oder benötigt man auch einfach Talent?

Für jede Sportart benötigt man ein gewisses Grundtalent. Man muss das Gefühl für den richtigen Schlag mitbringen. Wenn man das hat, kann man mit viel Fleiß sehr gut werden. Man benötigt Ballgefühl und das Verständnis dafür, warum ein Schlag funktioniert. Das kann man aber auch lernen.

War die Westdeutsche Meisterschaft ihr persönlich größter Erfolg?

Den größten Erfolg mache ich nicht an einem Titel fest. Für mich war es meine erste 18er Runde im Jahr 2019, also ein Hole-in-One auf allen 18 Bahnen. Da geht einem so viel durch den Kopf und man ist im „Flow“, wie Sportler so sagen. Ich wusste bereits nach fünf Bahnen, dass ich jetzt meine 18er Runde spiele. Ich war so nervös und zugleich so konzentriert in der Runde, dass es ein unwahrscheinliches Erlebnis für mich war.

Geht es bei großen Turnieren eigentlich um Preisgelder, oder nur um Pokale und die Ehre?

Beim Minigolf kann man auf jeden Fall nicht reich werden. (lacht) Ich würde behaupten, für die Preisgelder, die es bei den meisten Turnieren gibt, würde ein Amateurfußballer nicht mal in einen Verein eintreten. Bei manchen Turnieren kann man ein paar hundert Euro gewinnen, aber meistens geht es eher um Pokale oder Sachpreise.

Also muss man den Sport schon sehr lieben, um so viel Zeit hineinzustecken?

Es braucht vor allem Herzblut und Zeit. Fast der gesamte Urlaub geht bei mir für Minigolf drauf. Bei den deutschen Meisterschaften muss man sich eine Woche Urlaub nehmen, um vorher da zu sein. Auch für die Westdeutschen Meisterschaften nehme ich mir frei. Und für die Jugendmeisterschaften, bei denen auch meine jüngere Tochter regelmäßig angetreten ist, plane ich noch eine Woche ein.

Sie sprechen die Familie an. Macht die das alles klaglos mit?

Es ist auf jeden Fall von Vorteil, dass fast die ganze Familie involviert ist. Meine Frau Alexandra spielt auch. Sie war auch schon Westdeutsche Meisterin, meine jüngere Tochter im Juniorenbereich ebenfalls. Nur unsere ältere Tochter spielt nicht. Die musste manchmal etwas darunter leiden. (lacht)